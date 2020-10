Benjamin Moser wurde 1976 in Houston/Texas geboren, lebt in den Niederlanden, wo er an der Universität Utrecht promovierte. Er verfasst regelmäßig Beiträge für Harper’s Magazine und The New York Review of Books und hat eine Biographie von Clarice Lispector verfasst. Er ist außerdem Herausgeber ihrer Werkausgabe in neuer Übersetzung bei dem amerikanischen Verlag New Directions. Für seine Biografie von Susan Sontag gewann er 2020 den Pulitzer-Preis.