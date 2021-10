Worum geht es?

Adina wächst dort auf, wo andere Urlaub machen - in einem Wintersportort in Tschechien. Sie ist die letzte Teenagerin, die dort aufwächst und wünscht sich schon früh in die Ferne. Ihr Weg führt sie nach Berlin, hier möchte sie Deutsch lernen und trifft auf die Fotografin Ricki.

Ricki vermittelt Adina ein Praktikum in einem neu entstehenden Kulturhaus in der Ueckermark. Hier wird Adina Schreckliches angetan, sie wird sexuell missbraucht. Doch keiner will ihr so recht glauben, weshalb Adina flieht und irgendwann in Helsinki strandet.

In Helsinki verkriecht Adina sich in ihre Ferienwohnung, aber auch in sich selbst und in ihren Körper. Dann lernt sie Leonides kennen, einen estnischen Professor. Er verliebt sich in sie und Adina beginnt nach einem Ausweg aus ihrem inneren Exil zu suchen, doch dies ist gar nicht so einfach…