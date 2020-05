Was sagt Kritikerin Christine Westermann?

Der Roman "Das wirkliche Leben" lebt von einer enormen Spannung, die allerdings nicht grell daherkommt, sondern sachte, fast schleichend baut sie sich von Seite zu Seite auf und wird immer bedrohlicher - auch weil man weiß, dass sich das Leben in der Realität oft ähnlich brutal abspielt.

WDR 2 Literaturkritikerin Christine Westermann

Manchmal erinnert die Geschichte auch an ein Märchen. Das Schöne und das Hässliche, Grausamkeit und Liebe, Angst und Hoffnung liegen oft dicht beeinander. Auch eine gute Fee gibt es hier und so passiert es, dass in diesem düsteren Roman doch auch etwas Licht steckt.



Der sanfte und hoffnungsvolle Teil des Romans liest sich unheimlich überzeugend. Die Autorin Adeline Dieudonné braucht nicht viele Worte, damit man als Leser begreift, dass hier nicht alles verloren ist.

Für wen ist das Buch?

Für Leser, die Bücher mögen, die einem nicht die heile Welt vorgaukeln, sondern sich an der brutalen Realität orientieren.

Das Buch auf einem Blick:

Adeline Dieudonné

Das wirkliche Leben

240 Seiten

Verlag: dtv

Übersetzung: Sina de Malafosse

ISBN: ISBN 978-3-423-28213-0

18 Euro