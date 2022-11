Darum geht's

Am Abend zuvor war noch die anstehende Lateinarbeit das große Thema des 13-jährigen Johann Scheerer. Doch am Morgen des 25. März 1996 ist plötzlich nichts mehr wie es war. Mit der Entführung seines Vaters Jan Philipp Reemtsma erlebt Johann zum ersten Mal in seinem Leben wirkliche Angst und wird Zeuge beklemmender 33 Tage. Polizisten werden zu Hausgenossen von fragwürdiger Kompetenz. Zwischen gescheiterten Geldübergaben erreichen ihn verzweifelte Briefe des Vaters. Dabei wird immer klarer, dass dessen Leben nur entgegen der Polizeistrategie zu retten ist.

Darum geht's wirklich

Die Verfilmung der autobiografischen Erinnerungen von Johann Scheerer zeigt eindringlich, was ein schweres Verbrechen für die nächsten Angehörigen bedeutet.

Die spielen mit

Claude Heinrich spielt Johann, Adina Vetter seine Mutter, Fabian Hinrichs ist als Chefermittler zu sehen, Hans Löw als Christian, ein guter Freund der Familie. Die Rolle des Anwalts Johann Schwenn hat Justus von Dohnányi übernommen.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Regisseur Hans-Christian Schmid ("Lichter", "Requiem", "Das Verschwinden") fokussiert in dem Drama ganz und gar auf die Familie, die 33 Tage um den Vater bangt. Ihren Alltag im Haus teilen sie rund um die Uhr mit Polizisten. Eindringlich setzt Schmid die beklemmende Ohnmacht der Angehörigen in kleinen Gesten und beiläufigen Sätzen in Szene. Mutter und Sohn haben einander versprochen, im Haus nicht zu weinen. Ihre permanente Anspannung entlädt sich selten. Claude Heinrich und Adina Vetter ziehen mit ihrem Spiel in ihren Bann. Ein feinfühlig beobachtetes Familiendrama, das in sprachlosen Szenen am besten ist.

Die Bewertung auf einen Blick

Fünf von fünf Sternen

Drama, Deutschland 2022

Länge: 118 min

Ab 12 Jahren

Kinostart: 03.11.2022