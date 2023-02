Joachim, genannt Josse, wächst in den 1970er Jahren mit den Eltern und zwei Brüdern in der Direktorenvilla der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Schleswig auf. Sein Vater, der Klinikdirektor, bringt selbstverständlich Patienten mit seltsamen Ticks mit zum Familienessen, seine älteren Brüder ärgern ihn bis zur Weißglut. Mutter und Vater leben in getrennten Welten, doch raufen sich für die Kinder zusammen. So wird Josse erwachsen.

Darum geht’s wirklich

Schauspieler Joachim Meyerhoff hat mit seinen autobiographischen Romanen Millionen Leser begeistert. Jetzt hat Drehbuchautorin und Regisseurin Sonja Heiss aus dem gleichnamigen zweiten Buch einen Film gemacht. Sie selbst sagt: Es geht um Familie. Wie kann eine Familie funktionieren, auch wenn sie nicht funktioniert?

Die spielen mit

In den Hauptrollen als Eltern glänzen Devid Striesow und Laura Tonke! Auch die nach Alter wechselnde Besetzung der drei Brüder überzeugt in diesem Schauspielerfilm.

Das sagt Andrea Burtz dazu

Joachim Meyerhoff hat mit seinen unterhaltsamen, anekdotenreichen Büchern Millionen Leser begeistert. Sonja Heiss ist es gelungen, aus der Romanvorlage einen Film zu machen, der mit seinen Bildern und Situationen für sich spricht. So wird der kleine Josse von seinen älteren Brüdern gleich zu Beginn so geärgert, dass er zu schreien beginnt und nicht mehr wieder aufhört, bis ihn die Mutter zur Beruhigung auf die Waschmaschine im Schleudergang setzt. Authentischer kann man das liebevoll-pragmatische Familienleben kaum darstellen!

Der Grundton des Films ist komisch, ernsthafte oder sogar tragische Untertöne haben aber auch ihren Platz. Geschwisterkonflikte, Eheprobleme und auch Todesnachrichten finden sich in dieser Geschichte übers Erwachsenwerden.

Sonja Heiss zeigt die Entwicklung einer Familie über Jahre, bei der sie sich auf ihr Schauspielensemble verlassen kann. Devid Striesow und Laura Tonke sind als Eltern brillant. Bei der Reise zurück in den 1970er Jahre helfen liebevolle Ausstattung und detailreiches Kostümdesign.

"Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war" erzählt den Roman kinogerecht mit einprägsamen Bildern. Eine mitreißende Familiengeschichte, die mal urkomisch, dann todtraurig ist und schließlich berührt, weil sie so nah am Leben ist.

Die Bewertung auf einen Blick

Fünf von fünf

Tragikomödie, Deutschland 2023

Länge: 115 min

Ab 12 Jahren

Kinostart: 23. Februar 2023