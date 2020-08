Darum geht es

Italien in den frühen 80er Jahren. Die Machtkämpfe zwischen den Paten der sizilianischen Mafia erreichen ihren Höhepunkt. Tommaso Buscetta, ein angesehenes Mitglied der Cosa Nostra, hat sich nach Brasilien abgesetzt. In der Zwischenzeit wüten in seiner Heimat Fehden zwischen die Clans. Man begleicht offene Rechnungen. Buscettas Vertraute und Familie werden einer nach dem anderen umgebracht. Als er verhaftet und nach Italien ausgeliefert wird, trifft Buscetta eine Entscheidung, die die Mafia erschüttert: Vor dem Richter Falcone bricht er sein Schweigegelübde, das er gegenüber der Cosa Nostra geleistet hat.

Darum geht es wirklich

Der epische Film des italienischen Regisseurs und Drehbuchautors Marco Bellocchio beruht auf der wahren Geschichte der schillernden Persönlichkeit des Tommaso Buscetta. Herzstück ist der Maxi-Prozess, durch den schließlich mehr als 300 Mafiosi verurteilt wurden. In Rücksprüngen und Erinnerungssequenzen erzählt Bellocchio das Verbrecherleben.

Die spielen mit

Pierfrancesco Favino spielt den Mörder, der sich bis zum Schluss für einen Ehrenmann hält, mit beunruhigender Präsenz.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Die Geschichte hält sich an die wahren Ereignisse, ist reich an Figuren und mondänen Schauplätzen. Die Verstrickungen und die Brutalität der Cosa Nostra werden vorgeführt – auch die Blindheit Buscettas für seine eigene Schuld. Ihn begleiten wir durch die eigene Geschichte und Erinnerungen, so dass er im persönlichen Blick eher wie ein Gentlemangangster wirkt und nicht wie ein skrupelloser Mörder, der Buscetta war. Er wollte kein Held sein, sondern schlicht seinen eigenen Kopf retten. "Il Traditore" - ein spannender, epischer Mafia-Film und blutiges Familienportrait.

Die Bewertung auf einen Blick

Vier von fünf Sternen

Thriller, Italien/Deutschland/Frankreich/Brasilien 2019

Länge: 152 min

Altersfreigabe: ab 12 Jahren

Kinostart: 13.08.2020

Stand: 13.08.2020, 00:01