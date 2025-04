The Amateur

Darum geht's

Charlie Heller ist ein in sich gekehrter CIA-Mitarbeiter, der in einem Kellerbüro im Hauptsitz in Langley am Computer Informationen verschlüsselt. Sein Leben gerät völlig aus den Fugen, nachdem seine Frau bei einem Terroranschlag ums Leben gekommen ist. Als seine Vorgesetzten untätig bleiben, nimmt er die Sache selbst in die Hand. Der Computernerd ist nicht als Agent ausgebildet, schafft es aber dank seines Verstands, Drahtzieher aufzuspüren, Verfolger abzuschütteln und seinen Racheplan in die Tat umzusetzen.

Darum geht's wirklich

Ein Mann mobilisiert all seine Fähigkeiten, um den Tod seiner Frau zu rächen. Das geht so schnell, dass er sich spät die Frage stellt, ob Rache den Schmerz einer verlorenen Liebe überhaupt lindern kann.

Die spielen mit

Rami Malek ("Bohemian Rhapsody", "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben") spielt Charles Heller, Rachel Brosnahan seine Frau Sarah. Außerdem sind Laurence Fishburne und Jon Benthal mit dabei.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Rami Malek überzeugt als in sich gekehrter Computernerd Charlie Heller, der blitzschnell begreift und handelt. Dank seines scharfen Verstands bleibt er seinen Gegnern stets einen Schritt voraus, während er unermüdlich seinen Racheplan verfolgt. Heller bleibt dabei menschlich. Nach seinem ersten Schuss muss er sich übergeben, beim Diebstahl von Unterlagen sind Schweißringe an seinen Hemd zu sehen. Regisseur James Hawes inszeniert die Jagd um den Globus temporeich, so dass man sich Logikfragen erst nach dem Abspann stellt. Ein solider Thriller mit einem stillen Helden, den man nicht so schnell vergisst.

Die Bewertung auf einen Blick

Vier von fünf Sternen

Thriller, USA 2025

Länge: 122 min

Ab: 12 Jahren

Kinostart: 10. April 2025