Der junge Tae-soo (Ahn Jae-hong) träumt von einer Karriere in einer Anwaltskanzlei. Seit Monaten darf er dort als Assistent auf Probe nur Botengänge erledigen. Die Erfüllung seines Wunschs scheint nah, als ihm sein Chef eines Tages eine gut bezahlte Festanstellung verspricht.

Die Aufgabe: Rette den Zoo

Vorher soll der Assistent allerdings innerhalb von drei Monaten einen vor der Pleite stehenden Zoo wieder zum Laufen bringen, damit sich ein möglicher Käufer finden lässt. Tae-soo wittert seine große Chance und willigt ein. Doch der katastrophale Zustand des Dongsan Park Zoos bremst ihn aus. Nur ein paar Kleintiere und der depressive Eisbär Black Nose dösen noch in ihren Käfigen. Die übrigen Attraktionen sind längst verkauft, um den Schuldenberg zu tilgen.

Um seine Karriere in Schwung zu bringen, verfolgt Tae-soo einen verrückten Plan: Die verbliebenen Angestellten sollen verkleidet selbst in die Rollen der Tiere schlüpfen. Denn: "Wer würde schon unechte Tiere in einem Zoo vermuten?" fragt er. Mit Hilfe eines Kostümbauers werden Tierpfleger und Ärzte zu Löwen, Eisbär, Gorilla und Faultier. Als der Kostümbauer frühzeitig mit der erst halbfertigen Giraffe verschwindet, muss Tae-soo auch noch erfinderisch werden.

Eine turbulente Komödie aus Südkorea

Nachdem Oscargewinn von "Parasite" des Regisseurs Bong Joon-ho scheint Südkorea im Kino im Kommen! Jetzt überzeugt sein Landsmann, Regisseur Son Jae-Gon, mit seiner turbulenten Verwechselungskomödie "Rettet den Zoo". Originell und kindgerecht inszeniert er die überzogene Story. Auch wenn er reichlich Albernheiten serviert - seine Prämisse verliert er dabei nie aus den Augen.

Hier sind Kinder schlauer als die Erwachsenen. Eltern hinterfragen nicht einmal, ob es wirklich einen Eisbären geben kann, der täglich genüsslich seine Cola aus der Flasche trinkt wie der Bär aus der bekannten Werbung. Es sind ihre Kinder, die entdecken, dass im Dongsam Park Zoo das Faultier mit einem Handy spielt und sich der Löwe kaum bewegt. Während sie den Fake anmahnen, hören ihre Eltern nicht zu, sondern applaudieren kräftig.

Unsere Kritik: "Dieser Film maacht Spaß"

Es macht Spaß, dem eigenwilligen Tiertraining zu zuschauen und die Annäherung der durchdachten Charaktere zu verfolgen. Jeder der Zoomitarbeiter hat seine eigene, kleine Geschichte, die das Verhalten unterm Kostäum erklärt.

Über die Story und ihre gelungene Figurenkonstellation hinaus hat "Rettet den Zoo" noch eine aktuelle Botschaft: die ursprüngliche Welt der Tiere sollte dauerhaft für sie erhalten bleiben.

Komödie, Südkorea 2020

Regie: Son Jae-Gon

Darsteller: Ahn Jae-hong, Kang So-ra, Park Yeong-gyu, Kim Seong-oh, Jeon Yeo-bin

Länge: 118 Minuten

Ab 6 Jahren

Kinostart: 04.06.2020

Stand: 04.06.2020, 00:00