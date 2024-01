Darum geht's

Die Liebesgeschichte von Priscilla Beaulieu und Weltstar Elvis Presley. Der Film beginnt mit ihrer ersten Begegnung 1959 in Deutschland, als Priscilla 14 Jahre alt war, erzählt vom Umzug nach Graceland, der Märchenhochzeit 1967 und endet mit Priscillas Entschluss, den Sänger zu verlassen.

Darum geht's wirklich

Selbstermächtigung einer Frau, die einem Leben im goldenen Käfig entflieht.

Die spielen mit

Cailee Speany spielt Priscilla, der Australier Jacob Elordy verkörpert Elvis.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Sofia Coppolas ruhig erzähltes Drama basiert auf Priscillas Erinnerungen "Elvis and me" und erzählt die Liebesgeschichte aus ihrer Perspektive. Die schüchterne, erst 14-jährige Priscilla, weckt 1959 die Aufmerksamkeit des King of Rock’n’Roll. Die Beziehung beginnt unschuldig mit ersten Dates und langen Gesprächen. Elvis will Priscilla in seiner Nähe haben, sie zieht zu ihm nach Memphis, Bundesstaaten von ihrer Familie entfernt und wird mit dem Chauffeur zur Schule gebracht. So will es der King. Doch mit dem Umzug nach Graceland, Elvis' Anwesen, entwickelt sich der Mädchentraum zum Drama. Priscilla wird von Elvis durch allerlei Verbote isoliert und weiß nichts mit sich anzufangen, während ihr Ehemann auf Tour geht und an exotischen Orten Filme dreht. Über Zeitschriften erreichen sie Gerüchte von seinen Affären.

Sofia Coppola nimmt sich Zeit, um Priscillas Leben im Luxus und ihre widerstreitenden Gefühle zu zeigen. Cailee Speany ist die perfekte Besetzung für die Rolle der konservativ erzogenen, naiven jungen Frau, die sich aus dem goldenen Käfig befreit.

Die Bewertung auf einen Blick

Vier von fünf Sternen

Drama, USA 2023

Länge: 112 min

Ab 12 Jahren

Kinostart: 4. Januar 2023