Darum geht's

Hirayama ist Toilettenreiniger in Tokio. Mit seinem einfachen Leben scheint er ganz und gar zufrieden. Neben seiner Arbeit hört er gern Musik, er liest und fotografiert Bäume. Unerwartete Begegnungen legen nach und nach seine Vergangenheit frei.

Darum geht's wirklich

Im Alltag Zufriedenheit zu finden, die Schönheit im Alltäglichen zu entdecken.

Die spielen mit

Hauptdarsteller Koji Yakusho ("Shall we dance?", "Babel"), der den Film über weite Strecken alleine trägt, wurde bei den Filmfestspielen in Cannes bereits mit dem Darstellerpreis ausgezeichnet.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Dass eine Geschichte über einen wortkargen, zufriedenen Toilettenreiniger in Tokio über zwei Stunden so fesseln kann, liegt unter anderem an ihrem großartigen Hauptdarsteller Koji Yakusho. In der ersten halben Stunde sagt er kaum ein Wort, wir beobachten ihn in seinem strukturierten Alltag beim Ordnen und Säubern seiner Welt. Langweilig ist das nie, denn dieser Mann regt zum Staunen an. Seine stille Freude an kleinen Dingen, am Sonnenschein, am Rauschen der Baumwipfel, springt über. Man möchte wissen, woher er seine Ruhe und Zufriedenheit hat. Begegnungen mit seiner Nichte verraten maßvoll seine Vergangenheit. Wim Wenders ist ein außerordentlich berührender, ein poetischer Film über die Schönheit des Alltags gelungen. Japan hat "Perfect Days" ins Oscarrennen um den besten nicht-englischsprachigen Film geschickt. Toi, toi, toi!

Die Bewertung auf einen Blick

Fünf von Fünf

Drama, Japan 2023

Länge: 124 min

Keine Altersbeschränkung

Kinostart: 21. Dezember 2023