Darum geht’s

Der zehnjährige Junge Ryder wird mit seinen Such- und Rettungshunden vor einige Herausforderungen gestellt: Der neue Bürgermeister Besserwisser, der Katzen liebt und Hunde hasst, stiftet Chaos in der "Abenteuerstadt". Bei seiner Amtseinführung springen Funken des Feuerwerks über, dann bleibt die Freiluftbahn mit vielen Fahrgästen über der Stadt stecken. Und schließlich sind plötzlich Hunde in der Stadt verschwunden. Doch Ryder und sein Team lassen sich nicht einschüchtern: Mit Fahrzeugen und Gerät sorgen Mops, Schäferhund und Herrchen für Sicherheit in der Stadt.

Darum geht’s wirklich

Seit 2013 gibt es "Paw Patrol" bereits als TV Serie – erdacht von Spielzeugherstellern. Der Verkauf von Plüschtieren, Fahrzeugen und Videospielen mit den Hündchen boomt. Der Kinofilm adaptiert jetzt in 88 Minuten die beliebte Animationsserie für die große Leinwand. Diverse Ketten bieten bereits im Vorfeld Püppchen, Aufkleber und sonstiges Merchandise an – für jüngste Kinobesucher im Vorschulalter.

Die spielen mit

Ryder, Chasy, Marshall, Rocky – die animierten Figuren aus der TV Serie sind auch in der Kinofassung zu sehen.

Das sagt WDR 2 Kinokritikerin Andrea Burtz dazu

Hundewelpen, die einen Laster retten, der von einer Brücke zu rutschen droht – so beginnt "Paw Patrol – Der Kinofilm". Episodisch reihen sich Rettungsabenteuer aneinander, jeder der Hunde hat seinen Auftritt. Auch emotionale Dramen (gefangener Hund) und Naturkatastrophen (drohendes Unwetter, bedrohlich schwarzer Himmel) werden den Jüngsten in knapp anderthalb Stunden zugemutet – vorm großen Happy End. Ein Film für Vorschulkinder aus dem Filmbaukasten.

Die Bewertung auf einen Blick

Drei von fünf

Animationsabenteuer, Kanada/USA 2021

Länge: 88 min

Keine Altersbeschränkung

Ab 19. August im Kino

Stand: 19.08.2021, 00:00