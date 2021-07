Darum geht's

Ein starker Sommersturm hat eine reisende Pferde-Zirkus-Show nach Kaltenbach getrieben. Die Welt des Kunstreitens zieht Ari stark an. Sie plant, mit der Hilfe des Zirkusjungen Carlo und Ostwind ein altes Showpferd zu retten, das Druck und Erwartungen des fanatischen Zirkusdirektors kaum noch Stand hält. Doch als der Aris Plan entdeckt, gerät Ostwind in große Gefahr. Das scheint Mika bis nach Kanada zu spüren. Sie kommt in ihre Heimat zurück, um Ostwind irgendwie zu retten.

Darum geht's wirklich

Mit der Zirkus-Show eröffnet die Ostwind Reihe wieder einen anderen Pferdekosmos. Natürlich geht es wieder um Freiheitsdrang, Verantwortung und Gespür zwischen Mensch und Pferd.

Die spielen mit

Luna Paiano ist jetzt in die Rolle der sportlichen Ari hineingewachsen, Hanna Binke ist nochmal als Mika zu sehen. Gedeon Burkhard gibt den hinterhältigen Zirkusdirektor.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

In "Ostwind – Der große Orkan" steht die Handlung, das Hin und Her ums Showpferd und den hinterhältigen Zirkusdirektor, im Mittelpunkt. Lange Natursequenzen, Bilder von wehenden Mähnen in Slowmotion, Mädchen die sattelfrei ins Abendrot reiten – also die atmosphärischen Szenen, die Vorgängerepisoden ausmachten, kommen diesmal eindeutig zu kurz.

Die Bewertung auf einen Blick

3 von fünf Sternen

Regie: Lea Schmidbauer

Länge: 102 Minuten

Keine Altersbeschränkung

Kinostart: 29.07.2021

Stand: 29.07.2021, 00:00