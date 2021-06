Kings of Hollywood

Hollywood in den 1970ern. Max Barber (Robert De Niro) produziert Low-Budget Filme am Rande des guten Geschmacks. Doch als die Kirche einen verbietet, schuldet Max dem Mafiaboss Reggie Fontaine (Morgan Freeman) gleich eine sechsstellige Summe, die er innerhalb von 72 Stunden zurückhaben will.

Max hat eine Idee: Nur zum Schein dreht er einen Western mit dem abgehalfterten, lebensmüden Westerndarsteller Duke Montana (Tommy Lee Jones) und lässt ihn hoch versichern. Denn Max hofft, dass Duke bei den Dreharbeiten stirbt: Mit dem Versicherungsgeld will er sein Studio retten. Doch das Comeback-Angebot weckt Dukes Lebensgeister: Stunts macht er selbstverständlich selbst. Er reitet durch Feuersbrünste, verliert seine Höhenangst und kommt immer mit dem Leben davon, selbst als Max beginnt, am Set zu sabotieren…

"Kings of Hollywood" ist ein Remake von Harry Hurwitz "The Comeback Trail" aus dem Jahr 1974 – ein Trashfilm über die Entstehung von Trashfilmen. Aus der Vorlage, die sich um Billigproduktionen dreht, hat Regisseur George Gallo eine starbesetzte Hochglanzkomödie gemacht, die nach Regeln einer Billigproduktion funktioniert. Dukes ständige Lebensgefahr ist inszeniert wie eine Nummernrevue, Darsteller nah am Overacting und Schenkelklopferhumor. Auch wenn der Film von einem Quentin Tarantino weit entfernt ist und mehr Potential gehabt hätte, unterhält er auf unschuldige Art. Ruhiges Tempo, keine Flüche oder Zoten und schließlich Happy End.

Komödie, USA 2020

Länge: 94 min

Ab 12 Jahren

Ab 24. Juni im Kino

A Quiet Place 2

Es war der Überraschungshit 2018: "A Quiet Place“, ein packender Horrorfilm, der von einer spannenden Prämisse lebt: Die Erde wird von blinden Aliens überfallen, die ein überdurchschnittliches Gehör haben. Deshalb müssen sich die Menschen möglichst still verhalten, um nicht gefressen zu werden. Und für Kinozuschauer heißt es: Weder mit der Popcorntüte zu rascheln, noch mit dem Nachbarn zu quatschen, sonst ist die Spannung im Kinosaal dahin.

Auch die Fortsetzung zieht einen großen Teil ihrer Spannung aus der fantastisch gestalteten Soundebene.

Familie Abbot ist es gewohnt, sich in Gebärdensprache zu verständigen, da ihre Tochter gehörlos ist. Standen im ersten Teil noch die Eltern Abbot (Emily Blunt, John Krasinski) im Mittelpunkt, die ihre Kinder schützen wollten, rücken im zweiten Teil ihre Kinder in den Fokus. Denn der Vater ist nicht mehr da, die Mutter hat ein drittes Kind entbunden. Die Teenager müssen Verantwortung übernehmen und für ihre Familie ein neues Zuhause finden, ihre Farm ist zerstört.

John Krasinski hat erneut die Regie übernommen und setzt das erzwungene Schweigen der Familie wirkungsvoll in Szene – es ist sind stärksten Momente des Films. Natürlich gibt es auch Schockmomente und diesmal sogar längere Blicke auf die Aliens. Dennoch bleiben es die stillen Momente, die für kalte Schauer im Rücken sorgen. Gelungene Fortsetzung.

Horror, USA 2020

Länge: 97 min

Ab 16 Jahren

Ab 24. Juni im Kino

The Program – um jeden Preis

Siebenmal hat der amerikanische Radrennprofi Lance Armstrong die Tour de France gewonnen, umjubelt vom Publikum. Doch dann kam sein jahrelanges Doping ans Licht, der Betrug seiner sportlichen Ideale. Alle Preise wurden Lance Armstrong aberkannt.

Das Biopic von Stephen Frears ("Gefährliche Liebschaften", "Die Queen") erzählt den Lebensabschnitt von Armstrongs erster Tour im Jahr 1993 bis zu seinem Geständnis 2013 – und zwar so spannend wie einen Krimi. Ben Foster spielt die schillernde Persönlichkeit mit Bravour.

Biopic, Großbritannien/Frankreich

Länge: 103 min

Keine Altersbeschränkung

ab 25.6. in der ZDF-Mediathek

Stand: 24.06.2021, 00:00