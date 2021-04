Jackie – Die First Lady

Am 22. November 1963 fallen die tödlichen Schüsse. First Lady Jackie Kennedy sitzt neben ihrem Ehemann, dem US-Präsidenten John F. Kennedy, als er blutüberströmt im offenen Wagen zusammenbricht. In den Tagen nach dem Attentat befindet sich eine ganze Nation mit der Witwe in Trauer.

Von dieser Zeitspanne zwischen Ermordung und Beerdigung John F. Kennedys erzählt der Film von Regisseur Pablo Larrain. Tage, in denen die junge Witwe das Vermächtnis ihres Mannes retten will. Die letzte Möglichkeit eines großen Auftritts ist die Beerdigung. Die trauernde First Lady stürzt sich in die monumentale Inszenierung und sorgt für Bilder, die zum historischen Vermächtnis werden.

Hauptdarstellerin Natalie Portman war für ihre mitreißende Darbietung für einen Oscar nominiert.

Biopic, USA/USA 2016

Länge: 100 min

ab 12 Jahren