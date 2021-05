Honest Thief

Tom Dolan (Liam Neeson) hat eine erfolgreiche Karriere als Bankräuber hinter sich, gefasst wurde er nie. Im Alter hat er mit Annie Wilkins (Kate Walsh) seine große Liebe gefunden. Für Tom Grund genug, sich nach Jahrzehnten von seiner kriminellen Vergangenheit zu verabschieden. In der Hoffnung auf mildernde Umstände stellt sich dem FBI, um seine Beute zurückzugeben. Doch die beiden jungen FBI Agenten haben es auf seine Beute abgesehen. Sie töten ihren älteren Kollegen und wollen Dolan die Tat in die Schuhe schieben. Doch in dem geläuterten Bankräuber stecken Energie und Erfahrung: Schlagkräftig wehrt er sich und zeigt den korrupten Beamten, dass sie sich mit dem Falschen angelegt haben.

In der Rolle des alternden Actionhelden mit Charakter beweist sich der mittlerweile 68-jährige Liam Neeson einmal mehr. Auf seine Ausstrahlung ist der solide Actionthriller von Mark Williams zugeschnitten. Die übrigen Darsteller bekommen – leider – sehr wenig zu tun.

Actionthriller, USA 2020

Länge: 98 min

Ab 12 Jahren

Amazon Prime Video, ab 28.05.2021

High on the Hog - wie die afroamerikanische Küche Amerika veränderte

Die kulinarische Reise beginnt im westafrikanischen Benin. Das Mahnmal "Pforte ohne Widerkehr" in der Stadt Ouidah erinnert daran, dass mehr als eine Million versklavte Afrikaner hier ihre Heimat für immer hinter sich ließen.

Koch und Autor Stephen Satterfield geht der Frage nach, wie ihre mitgereisten Erinnerungen an Speisen und Gewürze die amerikanische Küche beeinflussten. Bei Besuchen auf Märkten und Restaurants an seiner Seite: die Historikerin und Kochbuchautorin Jessica B. Harris. Auf ihrem erfolgreichen Sachbuch "High on the Hog" basiert auch die lehrreiche Netflix-Miniserie, die künftig den Blick auf amerikanisches Essen verändern wird. "High on the Hog" ist eine originelle Mischung aus Kochsendung und Geschichtsfernsehen.

Länge: 59 min

Netflix, ab 26.05.2021

Das geheime Wesen der Katzen

Die Katze ist das beliebteste Haustier der Europäer. Allein in deutschen Haushalten leben circa 14 Millionen Exemplare. Über das Wesen der Katze ist wenig bekannt, ihr Seelenleben hat die Wissenschaft kaum untersucht. Jetzt haben Forscher auf der ganzen Welt begonnen, dem geheimen Wesen der Katzen auf die Spur zu kommen.

Können Katzen wirklich eifersüchtig sein? Oder ist dieses Gefühl für sie viel zu komplex? Verhaltensbiologinnen in Hannover sind der Frage auf den Grund gegangen. Auch eine Katzenpsychologin kommt zu Wort. Und in einem Berliner Tierheim gibt es ein besonderes Projekt: Hier lesen Schüler Katzen vor. So verlieren Kinder ihre Angst vorm Vorlesen und einsame Katzen bekommen Aufmerksamkeit von Menschen.

So viel sei von neuen Erkenntnissen verraten: Katzen haben komplexere Emotionen als bisher vermutet. Und: Sie können ein ebenso enges Verhältnis zu Menschen entwickeln wie Hunde. Eine spannende Dokumentation für Katzenfans.

Dokumentation, D 2021

Länge: 53 min