Darum geht es

Conni verreist zum ersten Mal in ihrem Leben ohne ihre Eltern. Ihre Kindergartengruppe ist in einer pittoresken Jugendherberge nah einer Burg einquartiert. Connis Kater Mau hatte sich im Reisebus versteckt und sorgt mal für lustige, aber auch spannende Situationen. Denn in der Unterkunft sind Tiere verboten, Conni muss den frechen Mau immer wieder einfangen und verstecken. Außerdem kommt sie mit ihren Freunden einem Schmuckdieb auf die Spur und freundet sich mit Luca, dem Sohn der Herbergsmutter an, der einen Waschbären hält.

Darum geht es wirklich

Um Freundschaft, Abenteuer und den Mut, die Wahrheit zu sagen.

Die spielen mit

Nachdem die beliebte Kinderbuchfigur "Conni" schon zwei Mal als Teenager in Realverfilmungen zu sehen war (mit Emma Schweiger in der Hauptrolle), ist sie jetzt eine animierte Figur im Kita-Alter. Einfach animiert sieht Conni so aus wie in der Buchvorlage und wird Fans gefallen.

Das sagt unsere Filmkritikerin Andrea Burtz dazu

In knapp 30 Jahren sind mittlerweile Generationen mit Conni im rot-weiß gestreiften Pulli groß geworden und haben sich in ihren Alltagsgeschichten wiedergefunden. Auch der erste Animationsfilm in Spielfilmlänge ist nah am Zielpublikum: kurzweilig, aber nie zu spannend für Kindergartenkinder. Und: Wir sind im Jahr 2020. Beim Lagerfeuerabend gibt es kein Plastikgeschirr, dafür Tofu-Würstchen und Rote Beete-Brokkoli-Salat. Und den Kindern schmeckt’s.

Der kleine Kater sorgt immer wieder für Slapstickelemente, wenn er vor Türen läuft und im falschen Augenblick miaut. Witzig auch Betreuer-Praktikant Lennart mit großer Brille, der sich vor jedem Schatten fürchtet. Die Kinder sind ihm weit überlegen. Kinovergnügen für die Jüngsten.

Die Bewertung auf einen Blick: Vier von fünf Sternen

Regie: Ansgar Niebuhr

Länge: 76 min

Altersbeschränkung: ab 0 Jahren

Kinostart: 02.07.2020

Stand: 02.07.2020, 00:00