Darum geht es

Ein Koch aus Shanghai kommt mit seinem kleinen Sohn im abgelegenen Örtchen Pohjanjoki in Lappland an. Anlaufstelle des Dorfs in der tiefsten Provinz ist ein kleines Restaurant, in dem es täglich dasselbe Gericht gibt: Würstchen mit Kartoffelpüree. Der Fremde fragt jeden im Restaurant in gebrochenem Englisch nach "Mister Fong Song", doch keiner der kauzigen Einheimischen kann ihm helfen.

Die resolute Besitzerin Sirkka bietet dem Mann, der sich als Koch aus Shanghai vorstellt, schließlich eine Bleibe zum Übernachten an. Am nächsten Tag muss er sein Können unter Beweis stellen. Seine Speisen überzeugen Touristen und dann auch Einheimische, so dass Master Cheng schließlich die Zeit auf der Suche nach Fong Song in Sirkkas Küche überbrückt. Nach und nach öffnen sich die beiden und wir erfahren, warum Sirkka am Ende der Welt lebt und Cheng besessen Fong Song sucht.

Darum geht es wirklich

Culture Clash einmal anders: Auch wenn Cheng mehrfach vergeblich versucht, finnische Worte richtig auszusprechen und ihn die Dorfältesten mit in die Sauna nehmen – solche lustigen Situationen gehen nie auf seine Kosten. Hier geht es um echtes Interesse, um eine freundliche Annäherung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft. Darüber lässt die überwältigende Natur Lapplands Cheng (und auch die Zuschauer…) zur Ruhe kommen.

Die spielen mit

Anna-Maija Tuokko und Chu Pak Hong – die Namen der bezaubernden Hauptdarsteller sind bei uns noch weitgehend unbekannt. Bis jetzt. Die beiden überzeugen besonders in leisen und sprachlosen Szenen. Auch als Leinwandpaar stimmt die Chemie.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Regisseur Mika Kaurismäki ist ein liebenswürdiger Wohlfühlfilm gelungen, der sensibel und mit viel Humor zwei Lebenswege erzählt. Dabei lernen wir, dass Kochen heilen kann und Hoffnung überlebenswichtig ist. Kaurismäki schlägt einen sanften Ton an und nimmt sich für Beobachtungen Zeit. Genauso überzeugend wie die beiden Hauptdarsteller ist die beeindruckende Weite Lapplands.

Die Bewertung auf einen Blick

Vier von fünf Sternen

Finnland/China/Großbritannien 2019

Länge: 113 min

Altersbeschränkung: ab 6 Jahren

Kinostart: 30.07.2020

Stand: 30.07.2020, 00:00