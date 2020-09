Darum geht es

Sarah hat einen großen Traum: Sie will Chefin einer eigenen Feinbäckerei im Londoner Stadtteil Notting Hill werden. Ein tragischer Unfall setzt dem Plan ein jähes Ende. Deshalb will Sarahs 19-jährige Tochter Clarissa den Wunsch ihrer Mutter umsetzen. Sarahs beste Freundin unterstützt sie dabei. Auch Großmutter Mimi springt über ihren Schatten, um das Erbe ihres einzigen Kindes lebendig werden zu lassen. Doch aufwändig gestaltete Torten und Kaffee ziehen nicht genug Kunden in das gemütliche Café. Erst als ein Spitzenkoch und ehemaliger Freund Sarahs mit seinem Know-How durch die Küche wirbelt, wird die Patisserie zum Hotspot Notting Hills.

Darum geht es wirklich

"Liebe ist die wichtigste Zutat" – der Untertitel des Films, lässt erahnen, wovon "Love, Sarah" wirklich erzählt: Trauerarbeit über drei Generationen, die zum Selbstfindungsprozess wird. Schoko-Eclairs und zuckerbestäubte Himbeerpyramiden beim Milchkaffee helfen dabei, den familiären Zusammenhalt wiederzufinden.

Die spielen mit

Celia Imrie ("Kalender Girls", "Best Exotic Marigold Hotel") ist die prominenteste Schauspielerin der britischen Besetzung.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Kinofilm-Debütantin Eliza Schroeder macht in ihrer Tragikomödie spürbar, wie unterschiedlich Menschen trauern und sich in diesem schmerzhaften Prozess selbstfinden. Dabei werden gestörte familiäre Verhältnisse aufgearbeitet. Figuren und Story sind solide, ohne zu überraschen. Schwelgerische Kamerafahrten über Chili-Schoko-Gebäck, Nussschnittchen und Vanille-Eclairs lassen erahnen, wie groß nach Monaten der Trauer die Sehnsucht nach Süße des Lebens ist.

Die Bewertung auf einen Blick

Drei von fünf Sternen

Tragikomödie, Großbritannien 2020

Länge: 102 Minuten

Keine Altersbeschränkung

Kinostart: 10.09.2020

Stand: 10.09.2020, 00:00