Darum geht's

Als im Oklahoma der 1920er Jahre unter dem Land der Osage Nation Öl entdeckt wird, wird der indigene Stamm über Nacht zum wohlhabendsten Volk der Welt. Der Umstand weckt Neid und Gier unter Weißen. Nach und nach werden Menschen des Stamms ermordet, bis das FBI einschreitet, um das Geheimnis zu lüften.

Darum geht's wirklich

Den Umgang der Weißen mit indigenen Völkern Amerikas.

Die spielen mit

Leonardo DiCaprio spielt den simplen Ernest Burkhart, der sich von seinem Onkel (Robert DeNiro) stark beeinflussen lässt. Lily Gladstone ist als Mollie in der weiblichen Hauptrolle zu sehen.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Martin Scorseses dreieinhalbstündiges Westernepos hält sich an die gleichnamige Romanvorlage von David Green. Kaum zu glauben, dass die blutige Geschichte ein Tatsachenkrimi ist.

Scorsese erzählt angenehm ruhig vom Leben der Osage. Sie tragen traditionelle Kleidung, wohnen aber in Häusern mit allem Komfort, besitzen Autos und haben Angestellte. Nach und nach wird klar, wer im Ort die Strippen zieht und mit gespielter Freundlichkeit nur ein Ziel hat: an das Land der Osage und ihre Bodenschätze zu kommen. "King Hale" (Robert DeNiro) will den Reichtum durch eine geschickte Heiratspolitik und eine Mordserie in seine Familie führen. Irgendwann kommt das neugegründete FBI den Verflechtungen auf die Spur, die bis in hohe Machtkreise reicht.

Mitproduzent Leonardo DiCaprio hat in Interviews betont, dass gründlich recherchiert worden sei und viele Nachkommen der Osage beraten hätten.

Martin Scorsese hat aus diesem unglaublichen Stück Geschichte ein packendes Epos gemacht, das in mancher Szene an einen Mafiafilm erinnert. Leonardo DiCaprio überzeugt nach Gilbert Grape einmal mehr als einfach gestrickter Mann. Robert DeNiro spielt den diabolischen Onkel teuflisch gut. Sehenswert!

Die Bewertung auf einen Blick

Vier von fünf

Westernepos, USA 2023

Länge: 206 min

Ab 12 Jahren

Kinostart: 19. Oktober 2023