Darum geht’s

Gemeinsam mit seiner erwachsenen Patentochter macht sich Indiana Jones 1969 auf die Suche nach beiden Teilen einer von Archimedes konstruierten Maschine, mit der man durch die Zeit reisen kann. Daran ist auch eine Gruppe von Alt-Nazis interessiert, die damit Hitlers Fehler rückgängig machen und die Geschichte neu schreiben will.

Darum geht’s wirklich

Zum fünften und definitiv letzten Mal kehrt der mittlerweile 80-jährige Harrison Ford als legendärer Archäologe Indiana Jones mit Hut und Peitsche zurück auf die große Leinwand. Wenn das kein Grund ist, ins Kino zu gehen.

Die spielen mit

Neben Harrison Ford sind Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag") als sein erwachsenes Patenkind, Antonio Banderas als sein Freund, Mads Mikkelsen und Thomas Kretschmann als seine Gegenspieler zu sehen.

Das sagt Filmkritikerin Andrea Burtz dazu

Wenn Fortsetzungen immer so originell wären. Erwartetes und Neues wird hier in eine ausgewogene Mischung gebracht: Wie würdig Harrison Ford sein Alter Ego altern lässt, wie geschickt hier sensationelle Tricktechnik eingesetzt wird, um Indiana Jones und Widersacher beim Rücksprung in den Zweiten Weltkrieg zu verjüngen, untermalt von der mitreißenden Musik des mittlerweile 92-jährigen John Williams. In meiner Lieblingsszene reitet "Indy" im Galopp durch einen U-Bahnschacht – bei laufendem Betrieb!

Der Film unter der Regie von James Mangold hat wirklich alles, was gutes Unterhaltungskino ausmacht, mal ohne den schalen Beigeschmack, am Reißbrett für unterschiedliche Zielgruppen entwickelt worden zu sein. Indiana Jones und das Rad des Schicksals ist ein schöner Abenteuerfilm, der im besten Sinn klassisch, aber nie altbacken ist.

Die Bewertung auf einen Blick

Fünf von fünf

Abenteuer, USA 2023

Länge: 154 min

Ab 12 Jahren

Kinostart: 29. Juni 2023