WDR 2 Heimkino: Drei Filme mit Staraufgebot

Philomena

Dame Judi Dench ist der Star in "Philomena". In dem britischen Drama nach wahren Begebenheiten spielt sie eine bodenständige Krankenschwester in Rente, die beschließt, sich nach einem halben Jahrhundert auf die Suche nach ihrem Sohn zu machen.

Im katholischen Irland musste sie damals ihren kleinen unehelich geborenen Anthony zur Adoption freigeben. Ein Journalist hilft ihr bei den Recherchen, die sie in ein irisches Kloster und ins Weiße Haus führen.

Dank Judi Dench geht der Film einmal mehr unter die Haut. Die unterschiedliche Herkunft der bodenständigen Philomena und des Upperclass-Journalisten sorgt für viele witzige Momente, die Regisseur Stephen Frears ("Die Queen") zu inszenieren weiß. Kluge Unterhaltung mit britischem Humor.

Länge: 98 min

Ab 6 Jahren