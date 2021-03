Raya und der letzte Drache

Ab ins Land der Fantasie: Die Macher der beliebten "Eiskönigin" legen einen neuen Disney-Animationsfilm nach. "Raya und der letzte Drache" war ursprünglich fürs Kino geplant und ist jetzt direkt ins Heimkino zu Disney+ gewandert. In einer märchenhaften, fernöstlichen Welt lebt die abenteuerlustige Raya. Eine weibliche Heldin! Und auffällig viele andere Figuren in der Geschichte sind es auch. Raya will einen Fehler aus der Vergangenheit wieder gut machen, indem sie den letzten Drachen findet – eine "Sie" mit dem Namen Sisu. Mit ihr will Raya den Frieden in ihrer Heimat wiederherstellen.

Auch wenn Sisu, das plüschige, seegrüne Tier mit Kulleraugen, eher wie ein Einhorn mit Föhnwelle aussieht, als wie ein furchteinflößender Drache, ist "Raya und der letzte Drache" mehr Action-Abenteuer als liebliche Prinzessinnenwelt. Düstere Szenen könnten ganz junge Zuschauer schocken. Es gibt zwar Musik, aber keine der üblichen "Disney-Mitsing-Songs". Der Film besticht durch seine coole Heldin und ihre originellen Begleiter. Unter anderem "Tuk Tuk", eine niedliche Mischung aus Wanze und Mops und kämpfende Ninja-Babys.

Bei Disney+

Länge: 107 min

Keine Altersbeschränkung

Yes Day

Es ist immer Mutter Allison (Jennifer Garner), die "nein" zu ihren drei Kindern sagen und das Machtwort sprechen muss. Denn Ehemann Carlos (Edgar Ramirez) will sich beim Nachwuchs nicht unbeliebt machen und lässt ihm alles durchgehen. Als die Kinder gegen ihre Mama rebellieren, schenken ihnen die Eltern einen ganzen Tag, an dem sie zu allem "ja" sagen wollen. Alle Wünsche, die nicht in der Zukunft liegen, werden erfüllt. Das reicht von: "in lächerlichen Klamotten durch die Stadt ziehen" bis zu "durch die Autowaschanlage fahren und dabei die Fenster offen lassen". Eine alberne Situation jagt die nächste, bis die Eltern sogar im Knast landen. Die Familienkomödie, die auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Tom Lichtenheld basiert, geht auf Tempo, überdreht bis zur letzten Minute immer nah an der Schmerz- und Geschmacksgrenze. Wer über Lehrer lachen kann, die sich am Elternsprechtag heimlich Kroketten in der Schulkantine frittieren, der ist hier richtig.

Länge: 95 min

Ab: 12. März bei NETFLIX

Grüße aus Fukushima

Nach geplatzter Hochzeit landet Marie (Rosalie Thomass) mit der Organisation "Clowns ohne Grenzen" in Fukushima, wo kurz zuvor Erdbeben und Reaktorunfall das Land verwüstet haben. Marie ist wild entschlossen, die Menschen aufzuheitern, merkt aber schnell, dass sie mit ihrem Tun fehl am Platz ist. Dennoch will sie bleiben, um zu helfen und zu vergessen. Bei ihren Bemühungen trifft sie auf die alte Geisha Satomi, deren Haus in die Sperrzone liegt. Ohne viele Worte stehen die unterschiedlichen Frauen einander bei und nähern sich an. Das Bestechende an dem in schwarz-weiß gedrehten Film ist sein trockener Humor und die beiläufige Art, in der er Hochinteressantes über die japanische Kultur erzählt.