Sound of Metal

Ruben ist Punk-Metal-Schlagzeuger mit Drogenvergangenheit. In einem Wohnmobil tourt er mit seiner Freundin durchs Land. Jeden Abend volle Dröhnung. Doch eines Tages wird es ganz still. Ruben ertaubt und muss lernen, im neuen Leben klarzukommen.

Das Herausragende am Spielfilmdebut von Darius Marder ist sein umwerfendes Sounddesign. Die Klangkulisse führt direkt in Rubens Kopf. Wir hören, was er hört. Und da ist nicht nur Stille, sondern häufig eine verwirrend dumpfe Tonspur, die mit natürlichen Geräuschen nicht mehr viel gemeinsam hat. Hauptdarsteller Riz Ahmed ("Rogue One") überzeugt in der intensiven, unsentimentalen Geschichte, die für sechs Oscars ins Rennen geht. Ein hypnotisierendes Erlebnis.

USA 2019

Ab 12 Jahren

120 min

Bei Amazon Prime

One Night in Miami

1964. Cassius Clay wird mit 22 Jahren überraschend Weltmeister im Schwergewicht. Anschließend feiert er mit seinen namhaften Freunden im Hotelzimmer: Sänger Sam Cooke, Bürgerrechtler Malcolm X und Footballstar Jim Brown sind dabei. Bis hierhin hat sich die Geschichte wirklich so zugetragen. Die folgende Debatte der jungen erfolgreichen Schwarzen ist allerdings erfunden. Darin geht es vorwiegend um die Verantwortung, die afroamerikanische Stars für die Community haben. Eine hitzige Debatte entbrennt, die ausschließlich vom Vanilleeis gekühlt wird, das der streng muslimische Gastgeber anstelle von Alkohol serviert. Dem dialoglastigen Kammerspiel ist anzumerken, dass es ursprünglich ein Theaterstück war. Wer auf geschliffene Dialoge im Schlagabtausch steht, ist im Debütfilm von Schauspielerin Regina King richtig.

USA 2020

Ab 12 Jahren

114 min

bei Amazon Prime

Wolfwalkers

Die junge Jägerin Robyn lebt in einer Zeit, da in Irland Magie und Aberglaube regieren. Gemeinsam mit ihrem Vater, einem leidenschaftlichen Jäger, reist sie auf die Insel, um das letzte Wolfsrudel auszurotten. Dort freundet sie sich mit Mebh an. Das Mädchen und auch andere Stammesmitglieder verwandeln sich nachts in Wölfe. Sie sind sogenannte "Wolfswanderer" und haben zu Tieren und Natur eine besondere Beziehung. Robyn beginnt, an ihrem Vorhaben zu zweifeln.

In dem abenteuerlichem Werwolf-Märchen für Kinder geht es um irische Vergangenheit und Folklore, genauso wie um den Erhalt der Natur. Die flächigen Filmbilder erinnern an keltische Zeichnungen. Wer Animationsfilme mit niedlichen Hündchen und Küken leid ist, wird in dem Abenteuerfilm der Macht von "Melodie des Meeres" eine spannende Abwechslung finden. Wolfwalkers könnte einen Oscar in der Kategorie: "Bester Animationsfilm" gewinnen.

Irland/Lux/F/GB/USA 2020

Länge: 103

Bei Apple+

Stand: 18.03.2021, 00:00