The Midnight Sky

2049 in der Arktis. Krank, entkräftet und mit Einsiedlervollbar schleppt sich Augustine (George Clooney) durch die Eiswüste der Arktis und atmet giftige Luft, denn die Erde ist verseucht. Mit letzter Kraft will er die Crew einer Weltraummission vor der Rückkehr zur Erde warnen, denn dort erwartet das Team der sichere Tod.

Die Geschichte springt fortwährend zwischen All und Arktis, Regisseur George Clooney nimmt sich sehr viel Zeit, um die Einsamkeit des Wissenschaftlers und die Abgeschiedenheit der Crew im All zu zeigen.

Worum es geht? Eigentlich um die bittere Lebensbilanz Augustines. Rückblenden zeigen, dass er ein mögliches Familienleben seiner wissenschaftlichen Arbeit geopfert hat. Mir haben Spannung, Dringlichkeit und die große Leinwand gefehlt. Wie spektakulär Bilder aus dem ewigen Eis und Weltall auf einer großen Leinwand gewesen wären, lässt sich auf dem Fernsehschirm nur erahnen.

USA 2020

Länge: 117 min

Ab 12 Jahren

Bei Netflix

Soul

Im 23. Animationsfilm von PIXAR geht es diesmal kunterbunt und detailverliebt in Fantasywelten des Jenseits. Im Mittelpunkt steht der schwarze Jazzpianist Joe (die erste schwarze Hauptfigur bei PIXAR!), Mitte 40, der bei einem Unfall ums Leben kommt, aber noch nicht auf dem Seelenförderband ins Jenseits geschafft werden möchte. Zu groß ist seine Lust aufs Leben durch seine Leidenschaft für Musik.

Er flüchtet ins "Davorseits" - also im Lebensraum der Seelen, bevor sie in einen Menschen fahren. Dort macht er als Mentor einer kleinen Seele, die den Ort nicht verlassen will, Lust auf die Welt.

Sein kleiner neuer Freund ist blau, winzig und knubbelig - so verspielt wie es sich für PIXAR gehört. Auch wenn die ernsthafte Geschichte Pointen hat und lebensbejahend ist, zielt sie eher auf ein jugendliches oder erwachsenes Publikum als auf Kinder.

USA 2019

Länge 100 min

Keine Altersbeschränkung

Bei Disney+

Mank

In der Filmwelt wurde er nur "Mank" genannt - Herman Mankiewics, amerikanische Drehbuchautor, der in den 1930er Jahren große Erfolge feierte und sich dann von Spielschulden geplagt aufs Karriereende zutrank. Bis ihm das Radio-Wunderkind Orson Welles beauftragte, das Drehbuch zu "Citizen Kane" zu schreiben.

David Fincher ("Sieben", "Fight Club", "Gone Girl") erzählt die Entstehung des Filmklassikers "Citizen Kane" ganz im Stil der Goldenen Hollywood-Ära: in Schwarz-Weiß Bildern mit langen Überblendungen und Rückprojektionen bei Autofahrten. Gary Oldman lässt den zerknitterten Lebemann wieder lebendig werden.

Übrigens schrieb Finchers Vater Jack das Drehbuch zu "Mank", nachdem sein Sohn ihn dazu ermuntert hatte. "Citizen Kane" war Jack Finchers Lieblingsfilm. David hat aus dem einzigen Drehbuch seines mittlerweile verstorbenen Vaters einen gediegenen Hollywoodfilm gemacht, der ihn eine vergangene Ära zurückführt. Wer die Zeit hat, sollte sich "Citizen Kane" nochmal anschauen, um sämtliche Anspielungen zu genießen.

USA 2020

Länge: 131 min

Ab: 12 Jahren

Bei Netflix

Stand: 31.12.2020, 00:00