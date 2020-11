WDR 2 Heimkino: Komödien gegen den November-Blues

Borat Anschluss Moviefilm

Der US Comedian Sacha Baron Cohen ist – wie schon wie schon höchst erfolgreich vor 14 Jahren - ein zweites Mal als kasachischer Fernsehjournalist Borat in den Vereinigten Staaten unterwegs. Diesmal will er seine Peinlichkeiten von der letzten USA Reise wieder gut machen und deshalb seine 15-jährige Tochter Tutar einem mächtigen amerikanischen Mann schenken.

Mittlerweile kennen die Leute auf der Straße die Figur Borat und reagieren nicht mehr natürlich. Aus unfrisierten Reaktionen der Menschen entstand im ersten Teil ein großer Teil der Komik. Diesmal müssen Verkleidungen her, damit die Geschichte funktioniert. Der Film ist stärker inszeniert ist, weniger "pseudo-dokumentarisch" als der Vorgänger. Man spürt die Künstlichkeit. Wieder testet Borat Grenzen aus und überschreitet sie genüsslich.

Ein Glücksgriff ist Maria Bakalova, eine junge Bulgarin, die Borats Tochter Tutar spielt. Sie beherrscht Komödie und kann Sacha Baron Cohen das Wasser reichen. Insgesamt bleibt die Fortsetzung jedoch hinterm Original zurück.

Länge: 96 min, ab 16 Jahren

Amazon Prime Video (kein Zuschlag)

Soul Kitchen

Vor elf Jahren überzeugte der lebensbejahende, witzige Musikfilm von Fatih Akin auf der großen Leinwand. Eine schlaue Story und viele schräge Typen sorgten für positive Energie.

Der Plot ist einfach: Das Restaurant "Soul Kitchen"“ soll geschlossen werden. Besitzer (Adam Bousdoukos) und Freunde tun alles, damit das nicht passiert. Gegen alle Widerstände machen sie aus der Frikadellenbude einen echten Szeneladen, in dem Musik regiert – von Quincy Jones über Kool & the Gang bis Jan Delay. Moritz Bleibtreu überzeugt als Kleingangster, Birol Ünel als Starkoch. Ein temperamentvoller Heimatfilm mit Deutschen, Griechen, Türken, der einfach gute Laune macht.

Länge: 95 min, ab 12 Jahren

In der ARTE Mediathek bis 30.11.2020