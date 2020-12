Das Mädchen Wadjda

Wadjda ist ein kleines Mädchen, das weiß, was es will: ein Fahrrad. Was in Deutschland wie ein ganz normaler Kinderwunsch klingt, ist für ein Mädchen in Saudi-Arabien ein Ding der Unmöglichkeit. Aber mit Regeln und Verboten lässt sich Wadjda nicht abspeisen. Sie kämpft um ihr Fahrrad, das symbolisch für die Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben steht.

Kaum zu glauben: Die deutsch-saudi-arabische Ko-Produktion war der erste saudi-arabische Spielfilm überhaupt. In dem Wüstenstaat gibt es keine Kinokultur. Umso erstaunlicher, dass es ist eine Frau (Haifaa Al Monsour) ist, die ihr Regiedebüt gibt und ein kleines Mädchen zur Heldin macht.

Beiläufig erzählt "Das Mädchen Wadjda" vom Alltag eines Landes, der sonst weitgehend verschlossen bleibt. Eine außergewöhnliche Heldinnen-Geschichte. Witzig. Herzerwärmend. Für die ganze Familie.

Länge: 96 min

Keine Altersbeschränkung

ARD Mediathek (verfügbar bis 04.12.2020, 23.55 Uhr)