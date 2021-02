WDR 2 Heimkino: Starke Kandidaten für die Golden Globes

Von Andrea Burtz

Am Sonntag werden die Golden Globes verliehen, drei der Nominierten gibt's im WDR 2 Heimkino - und bei Netflix: Der Musicalfilm "The Prom", das Justizdrama "The Trial of the Chicago 7" und das Familienepos "Hillbilly Elegy".