WDR 2 Heimkino: Reisen an exotische Schauplätze

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty

Eine überraschende, witzige, bildstarke Reise nach New York, Island, in den Jemen und zum Hindukusch gemeinsam mit einem aufgedrehten Ben Stiller. Er hat die Abenteuergeschichte inszeniert und spielt die Hauptrolle: Walter, schüchterner Fotoarchivar des Life-Magazins, nimmt all seinen Mut zusammen. Er reist dem hartgesottenen Reisefotografen Sean O’Connell (Sean Penn) hinterher, um an das dringend benötigte Negativ fürs Coverfoto der letzten Ausgabe seines Magazins zu kommen. Auf diesem Trip erlebt Walter irre Situationen. Mitty gerät in einen Vulkanausbruch, muss gegen einen Hai kämpfen, sitzt im Helikopter eines sturzbetrunkenen Piloten – alles vor atemberaubend schöner Kulisse. Besonders Mittys Fahrten auf einem Board quer durch Island haben es in sich.

Ein Film, der durch umwerfende Bilder und witzige Situationen einfach gute Laune macht. Tipp für den Familienabend auf der Couch.

Länge: 115 min

Ab: 6 Jahren

Bei diversen Streaminganbietern

Spuren

Die rote Wüste, das faszinierende Outback – davon ist Robyn (Mia Wasikowska) Mitte der 1970er Jahre angezogen. Mit vier Kamelen und einem Hund macht sie sich zu Fuß auf den Weg von Alice Springs bis zum Indischen Ozean. Jeder, dem sie von ihrem Plan erzählt, hält sie für verrückt. Entschlossen macht sich Robyn auf die besondere Reise, 3.200 Kilometer durch die brütend heiße Wüste und zu sich selbst.

Der bildgewaltige Film hat Magie. Wie sich Robyn durchschlägt, wen sie trifft in ihrer selbstgewählten, fordernden und gleichzeitig wunderschönen Einsamkeit mitten in der Natur – das zeigt der bildgewaltige Film.

Länge: 112 min

Ab 6 Jahren

Auf diversen Streamingplattformen

Kirschblüten - Hanami

Schon der Titel verrät das Reiseziel: Japan. Doch erstmal geht es aufs Land nach Oberbayern. Dort lebt das bodenständige, konservative Ehepaar Rudi (Elmar Wepper) und Trudi (Hannelore Elsner). Rudi fühlt sich zuhause am wohlsten. Trudi würde gern mal ausbrechen. Heimlich wünscht sie sich eine Reise nach Japan, natürlich gemeinsam mit ihrem Ehemann. Etwas so Besonderes nicht mit ihm zu teilen, kann sie sich nicht vorstellen. Doch zu dem gemeinsamen Abenteuer kommt es nicht. Trudi stirbt überraschend. Am Boden zerstört, die lebenslange Gefährtin verloren zu haben, macht sich Rudi auf, um den versäumten Traum allein nachzuholen. Der bodenständige Bayer, der sein Bundesland selten verlassen hat, treibt durch den Zauber Japans, öffnet sich in seiner Trauer für alles Fremde und wird reich beschenkt. "Kirschblüten" ist bewegend, ohne in Kitsch abzudriften. Mit Elmar Wepper in seiner ersten Kinohauptrolle in Höchstform.

Länge: 122 min

Ab: 12 Jahren

In der ARD-Mediathek (bis 10.12.2020, 23:59 Uhr), danach bei Streaminganbietern