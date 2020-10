Darum geht es

In Steffis Leben läuft’s rund: Sie hat gerade ihr Abi gemacht, einen Ausbildungsplatz und einen netten Freund. Sie freut sich auf die Abschlussfahrt nach Paris. Doch der Bus fährt ohne sie. Denn nach einem Gesundheitscheck erfährt Steffi, dass sie todkrank ist und nur mit Glück das kommende Weihnachtsfest erlebt. Steffis Eltern sind am Boden zerstört. Schockiert von den Neuigkeiten trifft Steffi auf den Zirkusartisten Steve. Er bietet ihr an, sie nach Paris zu chauffieren. Im geklauten Auto. Entschlossen, das Leben zu feiern, gehen die beiden auf große Fahrt.

Darum geht es wirklich

Feiere das Leben, solange Du kannst! Von der Bitterkeit, die im Titel "Gott, Du kannst ein Arsch sein!" mitschwingt, ist im Film nur eine Prise zu spüren. Wem der Titel bekannt vorkommt – richtig: Das Roadmovie basiert auf dem gleichnamigen Buch, das von wahren Ereignissen inspiriert ist.

Die spielen mit

Das junge Paar Steffi (Sinje Irslinger) und Steve (Max Hubacher) überzeugt, man nimmt den beiden jede Episode vom Kuhreiten bis zum Autoklau ab. Zwischen ihnen funkt es, weil die Chemie stimmt. Anders bei Steffis Filmeltern Heike Makatsch und Til Schweiger, die sich distanziert durch ihre Dialoge plagen.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Das Roadmovie konzentriert sich auf eine kurze, intensive Zeit, in der es kaum nachdenkliche Momente gibt. Die jungen Hauptdarsteller reißen in dieser Lust am Leben mit. Dramatische Momente, wie die Szene der Diagnose, gelingen Regisseur André Erkau weniger.

Die Bewertung auf einen Blick

Drei von fünf Sternen

Roadmovie, Deutschland 2020

Länge: 97 min

Altersfreigabe: ab 6 Jahren

Kinostart: 01.10.2020

Stand: 01.10.2020, 00:00