Godzilla vs. Kong

Vor fast genau 60 Jahren kämpften die beiden Monster zum ersten Mal auf der Kinoleinwand gegeneinander. Jetzt ist es wieder Zeit für ein Duell zwischen Godzilla und King Kong.

Nach Jahren der Ruhe bedroht die Riesenechse die Menschheit. Deshalb soll der gefangene Kong eine Gruppe Wissenschaftler zu einer geheimnisvollen Energiequelle im Innern der Erde bringen, um Schlimmes zu verhindern.

Ja, Godzilla vs. Kong bringt nach dem Lockdown den Kinosaal zum Beben! Die krachende Action ist vom Feinsten. Klar, das ist in einem Monsterfilm das wichtigste, Geschichte und Figuren spielen eine untergeordnete Rolle.

Auch in der Regiearbeit von Adam Wingard bleiben sie blass. Konflikte bleiben oberflächlich, Hintergründe zu Figuren werden nur angerissen.

Wingard hat gut daran getan, dem Zuschauer zwischen Monsterspektakeln immer wieder ruhige Momente zu gönnen. Das gelingt besonders gut durch eine Kinderfigur: Die Ziehtochter einer Wissenschaftlerin (Rebecca Hall) ist gehörlos.

Mit Hilfe ihrer Gebärden gelingt es ihr, mit Kong zu kommunizieren und ihm näherzukommen. Bis zum nächsten Angriff!

Godzilla vs. Kong ist Überwältigungskino, dem ein bisschen mehr Inhalt gut getan hätte.

Science Fiction, USA 2021

Länge: 113 min

Ab 12 Jahren

Kinostart: 1. Juli 2021

Catweazle

Der Magier aus dem Mittelalter ist zurück! Otto Waalkes ist in Catweazles Kutte gesprungen, trägt wirren Zauselbart und in der Tasche seine Vertraute mit sich herum: die Kröte Kühlwalda! Wer in den 1970er Jahren Kind war, kennt die lustige Figur.

"Catweazle", eine der erfolgreichsten britischen Serien der BBC, wurde auch in Deutschland Kult. Die Witz der Serie funktioniert auch im Jahr 2021 noch: Ein kauziger Typ aus dem 11. Jahrhundert landet unfreiwillig im Heute.

Und wundert sich über technische Errungenschaften wie Glühbirnen ("Sonne im Glas"), Autos ("Feuerdrache") und rote Ampeln ("Ein roter Kobold!"). Ein kleiner Junge (Julius Weckauf aus "Der Junge muss an die frische Luft") unterstützt ihn bei seinen Abenteuern.

Die 1970er sind lange her. An mancher Stelle musste modernisiert werden: das Telefon – in den 1970ern von Catweazle "sprechender Knochen" genannt, ist in Smartphone-Zeiten zum "Zauberspiegel" geworden.

Die kleine Story funktioniert: Catweazle ist sein Zauberstab "Anawandur" abhandengekommen, Benny hilft seinem neuen Freund, ihn zurückzuerobern.

Bei Ottos Catweazle scheint immer ein wenig Otto durch – wenn er beim Laufen die Arme vorstreckt und die Knie anzieht zum Beispiel. Macht nichts. Schließlich ist Catweazle ein komischer Typ.

In Slapstickszenen ist Otto besonders in seinem Element: wenn sein Bart vom Staubsauger verschluckt wird oder wenn er vor Angst auf eine Kuckucksuhr schießt.

Solide Unterhaltung für die ganze Familie!

Komödie, Deutschland 2020

Länge: 95 min

Keine Altersbeschränkung

Ab 1. Juli 2021 im Kino

Nomadland

Fern (Frances McDormand) ist Anfang 60 und hat ein bürgerliches Leben geführt: mit Ehemann, Job und Haus. Erst stirbt der Mann, dann schließt die Mine und sie wird arbeitslos. In kürzester Zeit verliert die Frau Familie, Zuhause und Rückhalt.

Sie muss ihr Haus verlassen, kauft sich einen Truck und reist von einem kleinen Job zum nächsten: Im Weihnachtsgeschäft packt sie bei Amazon Päckchen im Akkord, dann paniert sie Schnitzel im Diner und putzt Toiletten auf einem Campingplatz.

Vom Lohn bestreitet sie ihr bescheidenes Leben, dem sie etwas abgewinnen kann: Die Natur hat für sie heilende Kräfte. Überall trifft Fern auf Menschen, die ähnliche Schicksale haben. Amerikanische Nomaden.

Regisseurin Chloé Zhao ist ein berührender Film gelungen, der mitfühlend, aber nie sentimental ist. Ihr Drehbuch beruht auf dem Sachbuch "Nomaden der Arbeit" von Jessica Bruder, die Lebensgeschichten amerikanischer Nomaden protokolliert hat.

Regisseurin Chloé Zhao hat einige von ihnen für ihren Film gewonnen. Die Laien spielen sich selbst. Auch deshalb fühlt sich "Nomadland" so ehrlich und wahr an.

Die dreifache Frances McDormand (für unprätentiöse Rollen bekannt) trägt Ferns melancholische Geschichte. Sie gibt der sensiblen Kämpferin ihre Würde zurück.

"Nomadland" ist eine außergewöhnliche Mischung aus Roadmovie, Sozialstudie und stillem Frauenportrait. Bei der Oscarverleihung im April war das bildgewaltige Drama mit sechs Auszeichnungen der Abräumer des Abends.

Drama, USA 2020

Länge: 108 min

Keine Altersbeschränk

Ab 1. Juli im Kino

Stand: 01.07.2021, 00:00