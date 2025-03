Darum geht's

Charlie kehrt auf den abgelegenen Bio-Hühnerhof ihrer Mutter Laura zurück, um sie zu unterstützen. Die Studentin muss sich gleichzeitig um ihre kranke Mutter kümmern, den Hühnerhof am Laufen halten und dabei ihr Wirtschaftsstudium verfolgen. Ihre Mutter kann mit dem Interesse ihrer Tochter am Finanzwesen herzlich wenig anfangen. Ihr sind Marmeladen und Hühnereier wichtiger. Schließlich taucht auch noch Lauras Mutter Solange, eine lebenslustige Feministin auf, nachdem sie sich Jahre nicht um die Familie gekümmert hat. Können diese Frauen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen unterm Dach des Hühnerhofes miteinander klarkommen?

Darum geht's wirklich

Zusammenhalt und Toleranz.

Die spielen mit

Frauen aus drei Generationen: Tochter Charlie spielt Morgan Saylor, ihre Mutter verkörpert Andrea Riseborough und Catherine Deneuve ist in der Rolle der Großmutter zu sehen.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Die alten Legehennen dürfen sogar durch Lauras Wohnzimmer gackern – aber die wirklich lustigen Vögel, die "Funny Birds", sind die drei Frauen: die klischeehafte französische Oma, die Mutter, die das Leben in und mit der Natur über alles stellt und ihre Tochter, die in der Stadt lebt und sich für Finanzmärkte interessiert. Lauras Krebserkrankung führt sie auf dem putzigen Hof wiederzusammen. Auf dem abgelegenen Anwesen können sie einander kaum ausweichen und müssen den Laden wuppen: Samt Vogelgrippe und Polizeibesuchen. Lauras Erkrankung rückt dann in den Hintergrund. Es geht um das Zusammenleben der Generationen, die voneinander lernen, auch wenn sie vieles trennt. Statt dramatischer Geständnisse und langen Monologen erledigen die drei den Alltag und kommen sich dabei oft wortlos näher.

Ja – die Figuren, besonders Catherine Deneuves weintrinkende Klischee-Französin sind schablonenhaft geraten. Aber es macht Spaß, Catherine Deneuve im Karohemd und Gummistiefeln dabei zu beobachten, wie sie die Eier der Legehennen kontrolliert, sich nach getaner Arbeit einen Rotwein gönnt und mit dem Polizisten flirtet. Wenn man "Funny Birds" als hübsches Märchen über Zusammenhalt betrachtet, verbringt man zwei herzerwärmende Kinostunden! Echtes Wohlfühlkino.

Die Bewertung auf einen Blick

Vier von fünf

Tragikomödie, Frankreich/Belgien/Großbritannien 2023

Länge: 97 min

Ab 12 Jahren

Kinostart: 27. März 2025