Darum geht’s

Xatar wird im Irak als Giwar Hajabi in einen intellektuellen Musikerhaushalt geboren. Seine Eltern sind Kurden und müssen Mitte der 1980er Jahre über den Irak nach Deutschland flüchten. Unter ärmlichen Verhältnissen wächst der Junge in einer Sozialbausiedlung in Bonn auf. Seine Eltern ermöglichen ihm unter Anstrengungen sogar Musikunterreicht. Um an Geld und Ruhm zu kommen und seiner geliebten Mutter Putzjobs zu ersparen, driftet Giwar zunächst in die Kleinkriminalität ab und steigt schnell zum Großdealer auf.

Er bekommt aber Probleme, als eine Ladung flüssiges Kokain verloren geht. Um nicht in der Schuld des Drogenkartells zu stehen, plant er mit Komplizen einen waghalsigen Goldraub. Das Verbrechen hat fatale Konsequenzen für Giwar und bringt ihn über Umwege in eine irakische Haftanstalt.

Darum geht’s wirklich

Regisseur Fatih Akin, der mit am Drehbuch arbeitete, diente Xatars Autobiographie „Alles oder nix: Bei uns sagt man, die Welt gehört Dir“ als Inspiration, die ein Bestseller war .

Die spielen mit

Emilio Sakraya („Rock my heart“, „Die Rettung der uns bekannten Welt“) spielt und singt Xatar im Erwachsenenalter. Als Heranwachsender wird Xatar von Emilios acht Jahre jüngerem Halbbruder Ilyes Raoul verkörpert.

Das sagt Filmkritikerin Andrea Burtz dazu

Fatih Akin hat sich viel vorgenommen und aus dem bewegten Leben des Gangsta-Rappers Xatar ein Epos gemacht. Das Drama beginnt als spannende Geschichte von Flucht und Vertreibung einer kurdischen Intellektuellenfamilie aus dem Irak. Es zeigt dann Giwar Hajabis Aufstieg vom Kleinkriminellen zum Großdealer, der durch einen gewagten Überfall im Gefängnis landet. Dort findet er zu seinen Texten und seiner Musik, die ihn bekannt machten.

Fatih Akin überlässt es dem Zuschauer, über seine Hauptfigur zu urteilen. Wer einen klassischen Musikfilm erwartet, liegt falsch. Akins Darstellung von Xatars Leben erklärt vielmehr, wie er zu seiner musikalischen Ausdrucksform fand.

Xatar hat die Dreharbeiten begleitet und als Dialogcoach geholfen, um die von Akin angestrebte höchst mögliche Authentizität zu erlangen. Für mich war „Rheingold“ wie ein Mafiafilm – eine Reise in eine unbekannte Welt.

Die Bewertung auf einen Blick

Vier von fünf Sternen

Biopic, Deutschland 2022

Länge: 138 min

Ab 16 Jahren

Kinostart: 27. Oktober 2022