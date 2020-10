Darum geht es

Um das Lieben, Lieben und Filmschaffen Rainer Werner Fassbinders, der 1982 in München im Alter von 37 Jahren starb. Der Regisseur, Drehbuchautor und Darsteller hatte in nur 13 Jahren mehr als 40 Filme gedreht, darunter die berühmte Serie "Berlin Alexanderplatz" und den Kinofilm "Angst essen Seele auf".

Oskar Roehler portraitiert Fassbinder als widersprüchlichen Künstler, der gleichzeitig begnadet, bitterböse und besessen ist. Trotz seines Weltruhms verzweifelt der kreative Wüterich immer wieder an sich selbst. Ein schillernder Charakter, der sein Umfeld manipulierte und erniedrigte, süchtig nach Zuneigung.

Die spielen mit

Oliver Masucci ("Er ist wieder da", "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl") liefert eine Tour de Force, um Grenzgänger Fassbinder lebendig werden zu lassen. In weiteren Rollen: Katja Riemann, Erdal Yildiz, Lucas Gregorowicz.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Auch wer vielleicht nie einen Film vom gefeierten Fassbinder gesehen hat, bekommt in der WDR -Koproduktion einen Geschmack auf die wilden Zustände und ungewöhnlichen Arbeitsweisen, in denen der Filmverrückte Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre wirkte. Oliver Masucci brilliert in der Hauptrolle, er ist laut, fordernd, aber auch höchst verletzlich und trägt den Film mühelos. Für Fassbinder-Fans ist der Film ein Muss, für alle anderen in jedem Fall gute Unterhaltung.

Die Bewertung auf einen Blick

Vier von fünf Sternen

Tragikomödie, Deutschland 2020

Länge: 134 min

Altersfreigabe: ab 16 Jahren

Kinostart: 01.10.2020

Stand: 01.10.2020, 00:00