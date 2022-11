Darum geht's

Radiomoderatorin Karla ist 39 und hat mit den Männern kein Glück. Langsam tickt die biologische Uhr. Als sie mal wieder verlassen wird, beschließt sie, allein Mutter zu werden. Sie probiert es mit künstlicher Befruchtung und Co-Elternschaft, doch ohne Erfolg. Außerdem muss sie sich noch um ihre Familie kümmern. Ihre Mutter trinkt, seit ihr Vater sie wegen einer Jüngeren verlassen hat.

Auch ihre Schwestern haben Probleme, die eine, oberflächlich betrachtet eine Vorzeige-Mutter und -Ehefrau, betrügt ihren Mann. Die andere bringen ihre Ängste vor der bevorstehenden Hochzeit mit einer Profifußballerin fast um. In diesem Chaos lernt Karla den Krankenpfleger Ole kennen, der scheinbar alles richtig macht.

Als möglicher Vater scheint er Karla mit seinen 28 Jahren allerdings zu jung. Als er zufällig von ihren intensiven Bemühungen erfährt, ein Kind zu bekommen, scheint die Sache gelaufen.

Darum geht's wirklich

Filmemacherin Karoline Herfurth stellt in ihrer leichten Komödie ernsthafte Probleme von Frauen in den Mittelpunkt.

Die spielen mit

Karoline Herfurth hat selbst die Rolle von Karla übernommen, Ulrike Kriener ("Männer") spielt ihre Mutter, Nora Tschirner und Milena Tscharntke verkörpern ihre Schwestern. Aaron Altaras ist der attraktive Ole.

Das sagt Filmkritikerin Andrea Burtz dazu

Karoline Herfurth erzählt eine Familiengeschichte, in der es um Abnabelung und schmerzhafte Wahrheiten geht. Frauen stehen wie immer im Mittelpunkt, der großartige Cast überzeugt. In ihrem vierten Spielfilm gibt es Märchenschloss und Traumhochzeit samt Feuerwerk genauso zu sehen wie eine Frau auf dem Weg zur Abtreibung oder eine Fehlgeburt auf der Toilette.

Um von diesen wahrhaftigen Probleme von Frauen zu erzählen, nutzt Herfurth Elemente und Form der romantischen Komödie. In der Erzählung ruckelt es manchmal ein bisschen, weil der Tonfall nicht richtig sitzt. Die Abtreibung wird in ein paar Bildern abgehandelt, hat in der Folge aber auf Karlas Seelenzustand keinen merklichen Einfluss.

"Einfach mal was Schönes" ist weder ein einfach, noch ein schlicht schöner Film geworden. Nicht alle thematisierten Probleme lösen sich am Ende auf. Das wäre für einen Film, der wie eine romantische Komödie daherkommt, aber keine ist, auch zu einfach.

Die Bewertung auf einen Blick

Drei von fünf Sternen

Komödie, Deutschland 2022

Länge: 115 min

Ab 12 Jahren

Kinostart: 17. November 2022