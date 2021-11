Darum geht's

Hardy ist Witwer. Der erfolgreiche Architekt hat alleinerziehend mit der Erziehung seiner drei Kinder viel zu tun. Die größten Sorgen macht ihm der Älteste: Der 18-jährige Paul hat eine bipolare Störung, schwankt zwischen tiefer Depression und Überschwang. Mal lässt er seine jüngeren Geschwister allein zuhause und steckt ihnen 50 Euro für Pizza zu. Dann will er sich das Leben nehmen, denn unbeaufsichtigt haben die Kleinen das halbe Haus in Brand gesetzt. Hardy sieht keinen anderen Ausweg und schickt seinen Sohn in die Psychiatrie. Hier lernt Paul eine andere Patientin kennen, die ihm auf ihre Art zurück ins Leben hilft.

Darum geht's wirklich

Familie, Freunde und das Leben zu feiern.

Die spielen mit

Til Schweiger spielt Vater Hardy, Emilio Sakraya seinen Sohn Paul. Die kleine Nebenrolle einer jungen Patientin hat Emma Schweiger nach fünf Jahren Spielpause übernommen.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Til Schweiger hat das Drehbuch mitgeschrieben, den Film produziert, inszeniert und eine wichtige Rolle übernommen – "Die Rettung der uns bekannten Welt" ist ein typischer Schweigerfilm. Der episodische Aufbau, die dramatische Geschichte, die sich dann in ein leichtes Roadmovie verwandelt, erinnert an die Tragikomödie "Honig im Kopf". Ernstes Thema – diesmal bipolare Störung – durch komödiantische Elemente aufgelockert. Selten hat man Til Schweiger in einem Film so viel weinen sehen. Verwirkte Blinddates und Pupsszenen sorgen dafür, dass Fans auch lachen können und auf ihre Kosten kommen.

Die Bewertung auf einen Blick

Drei von fünf Sternen

Tragikomödie, Deutschland 2021

Länge: 136 min

Ab 12 Jahren

Kinostart: 11.11.2021

Stand: 11.11.2021, 00:00