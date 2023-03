Darum geht’s

Alles beginnt mit einem Kinobesuch von Cecil B. DeMilles "The Greatest Show On Earth". Der fünfjährige Sammy Fabelman hat zunächst Angst, mit seinen Eltern in den großen, dunklen Raum zu gehen. Doch schnell wird er von dem, was sich auf der Leinwand abspielt, in einen Bann gezogen, der niemals aufhören soll. Wieder zuhause, stellt Sammy gleich die Szene der entgleisenden Eisenbahn aufwändig mit Spielzeug nach und filmt sie mit der Schmalfilmkamera des Vaters. Sie wird fortan ständiger Begleiter des Jungen.

Als Teenager dreht er bei den Pfadfindern ganze Western und Kriegsfilme. So perfektioniert er schon in jungen Jahren den Umgang mit Kamera, Licht und Schnittmöglichkeiten.

Darum geht’s wirklich

Hollywoodregisseur Steven Spielberg erzählt in "Die Fabelmans" von den Ursprüngen seiner Kinoleidenschaft und die Geschichte seiner verrückten Familie.

Die spielen mit

Paul Dano ("Little Miss Sunshine", "There will be blood") ist als Vater Burt zu sehen, Michelle Williams in der Rolle von Mutter Mitzi, Seth Rogen hat die Rolle von Familienfreund Bennie übernommen, Neuentdeckung Gabriel LaBelle spielt Sammy Fabelman als Jugendlichen.

Das sagt Filmkritikerin Andrea Burtz dazu

Was für ein berührender Film über eine verrückte Familie und die Macht des Kinos! Als Zuschauer durchläuft man mit dem filmbegeisterten Sammy Fabelman Emotionen jeglicher Art: Die Angst vorm Kino, die Liebe zu seinen Eltern, das Unverständnis über ihre Trennung. An der Highschool erlebt Sammy zum ersten Mal offenen Antisemitismus und eine Enttäuschung in der Liebe.

Wie sehr es dem jungen Regisseur darum geht, durch seine eigenen Filme Ängste unter Kontrolle zu bringen, wird schon in ersten Minuten klar. Später werden Schwestern für einen Mumienfilm in Toilettenpapier eingewickelt, eine Handvoll Freunde durch geschickte Kameraführung zur ganzen Armee gemacht. Wem sollte eine solche Geschichte besser gelingen als Steven Spielberg? Bei den Golden Globes wurde er bereits für seine Regie und in der Kategorie "Bestes Drama" ausgezeichnet. Bei den Oscars geht er am Sonntag in sieben Kategorien ins Rennen.

Die Bewertung auf einen Blick:

Fünf von fünf Sternen

Familiendrama, USA 2022

Länge: 151 min

Ab 12 Jahren

Filmstart: 9. März 2023