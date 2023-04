Darum geht's

Der junge Gascogner D’Artagnan kommt vom Land in die Stadt Paris, um zu den königstreuen drei Musketieren zu stoßen. Die eingeschworene Truppe macht es ihm nicht leicht. Als Athos verhaftet wird, weil er eine Frau getötet haben soll, hilft D’Artagnan seinen neuen Freunden, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Kardinal Richelieu und Milady de Winter wollen den französischen König stürzen und bekommen es mit vier Musketieren zu tun.

Darum geht's wirklich

Die altbekannte und oft verfilmte Abenteuergeschichte von Alexandre Dumas klassisch mit jüngeren Schauspielern zu erzählen.

Die spielen mit

Das Who is Who des französischen Films gibt sich hier die Ehre: Vincent Cassel spielt Athos, Pio Armais ist Porthos, Romain Duris verkörpert Aramis, François Civil ist in der Rolle des D’Artagnan zu sehen. Vicky Krieps brilliert als Königin, den König spielt Louis Garrel. Eva Green hat die Rolle von Lady de Winter übernommen.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Wer Duelle im Nebelwald und Maskenbälle unter schweren Lüstern sehen will, ist hier richtig. Regisseur Martin Bourboulon setzt den Beginn der legendären Abenteuergeschichte von Alexandre Dumas klassisch in Szene. Hier wird loyal gefochten, um einen Freund zu befreien. Natürlich greifen Männer hier auch zu den Waffen, um die Ehre der Königin zu verteidigen. Die Duelle sind choreographiert, Szenen authentisch ausgestattet, Kostüm und Maske exzellent. Abenteuer und Spannung stehen im Mittelpunkt, Humor blitzt eher selten auf. Klassisches Abenteuerkino vom Feinsten. Die Fortsetzung "Die drei Musketiere – Milady" kommt in der Vorweihnachtszeit ins Kino.

Die Bewertung auf einen Blick

Vier von fünf Sternen

Abenteuer, Deutschland/Frankreich 2023

Länge: 121

FSK Freigabe – keine Angabe

Kinostart: 13.04.2023