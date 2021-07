Darum geht's

Nach dem Einsturz ihrer Höhle sind Steinzeitpatriarch Grug und seine Familie noch immer auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

Hinter hohen Mauern treffen sie auf die Familie "Bessermann". Ihr abgeschirmtes Heim scheint zunächst ein Paradies zu sein: Der reiche Garten unterm Baumhaus, die vielen Zimmer und die Toilette hat sogar eine Spülung. Grug steht dem neumodischen Kram skeptisch gegenüber. Und er sieht auch nicht ein, warum er hier keine Bananen essen soll. Ein folgenreicher Fehler.

Darum geht's wirklich

Familienzusammenhalt, die richtige Mischung im Leben zu finden zwischen Tradition und Neuanfang.

Die synchronisieren die Figuren in der deutschen Fassung

Uwe Ochsenknecht (Vater), Kostja Ullmann (Guy), Janin Reinhardt (Eep)

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Die Fortsetzung knüpft inhaltlich und optisch an den erfolgreichen ersten Teil "The Croods" (2013) an. Eine knallbunte Wolfsspinne und der freundliche Säbelzahntiger gehören zu vielen knallbunten Figuren, die die chaotische Höhlenfamilie bei ihren Abenteuern begleiten. Die Actionsequenzen sind lebendig, der Humor speziell. So kann der Sohn der Steinzeitfamilie noch nicht am Fernseher kleben, aber er ist nicht vom Fenster wegzubringen, weil er fenstersüchtig ist. "Die Croods – Alles auf Anfang" erfindet die Animationskomödie nicht neu, verspricht aber soliden Familienspaß.

Die Bewertung auf einen Blick

Drei von fünf Sternen

Animationskomödie, USA 2020

Regie: Joel Crawford

Länge: 95 min

Keine Altersbeschränkung

Ab 8. Juli im Kino

Stand: 08.07.2021, 00:00