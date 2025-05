Der phönizische Meisterstreich

Darum geht's

Zsa Zsa Corda ist führt ein Familienunternehmen an, das in eine seltsame Spionageaffäre verwickelt ist. Wie durch gleich mehrere Wunder überlebt er mehrere Flugzeugabstürze. Schnell ist klar, dass es sich nicht um Unfälle, sondern um gezielte Angriffe handelt. So soll sein Lebenswerk zerstört werden. Misstrauen macht sich innerhalb der Familie breit, Zsa Zsas Verhältnis zu seiner Tochter Liesl, die zurückgezogen in einem Kloster legt, ist gestört. Dennoch wollen sie der Sache auf der Grund gehen und machten sich dazu auf eine gemeinsame Reise durch das erdachte Land Phönizien, um das Lebenswerk des Magnaten, den phönizischen Meisterstreich, vor seinen zahlreichen Gegnern zu retten.

Darum geht's wirklich

Erneut mit vielen Ideen und Stars eine absurde Wes Anderson Geschichte zu erzählen.

Die spielen mit

Benicio del Toro, Tom Hanks, Michael Cera, Mia Threapleton, Benedict Cumberbatch…

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Es ist der mittlerweile 12. Spielfilm von Regisseur Wes Anderson in seinem unverkennbaren Stil: originelle Ausstattung, fantasievoller Setbau und Kostüme. Die Reihe der beteiligten Hollywoodstars ist wie immer lang, viele von ihnen wie z.B. Bill Murray – hier als Gott zu sehen – haben kaum Leinwandzeit, wenig Text und manche nicht mal einen Gag. Wer sich vom Staraufgebot überraschen lassen möchte, sollte nach den Titeln einen Augenblick wegschauen, denn die Namen der Schauspieler sind in der Reihenfolge ihres Auftretens aufgeführt.

Schade ist, dass sich auch die originellen Mittel eines Wes Anderson abnutzen und die – kleine – Geschichte kaum über 107 min Laufzeit trägt. Das Werk ist übrigens komplett im Filmstudio Babelsberg entstanden.

Die Bewertung auf einen Blick

Drei von fünf Sternen

Spionagekomödie, USA/Deutschland 2025

Länge: 105 min

Ab: 12 Jahren

Kinostart: 29. Mai 2025