Darum geht's

Die 26-jährige Elise ist erfolgreiche Balletttänzerin. Bei einer Aufführung verletzt sie ihren Knöchel so schwer, dass Ärzte ihre Tanzkarriere für beendet erklären. Elise nimmt einen Job in der Bretagne an, um auf andere Gedanken zu kommen. Dort begegnet sie zufällig der zeitgenössischen Tanztruppe von Hofesh Shechter. In der gewonnenen tänzerischen Freiheit findet sich neue Hoffnung und ein nie gekanntes Lebensgefühl.

Darum geht's wirklich

Neben Anforderungen wie Disziplin und Strapazen auch die große Freude darzustellen, die Tanz jeglicher Art freisetzt und das Leben bereichert.

Die spielen mit

Elise wird überzeugend von Marion Barbeau, Primaballerina an der Opéra de Paris, in ihrer ersten Kinorolle gespielt. Der israelische Choreograph und Tanzgruppenleiter Hofesh Shechter spielt sich selbst.

Das sagt Filmkritikerin Andrea Burtz dazu

Was für ein lebensbejahender Film! Ausgehend vom dramatischen Karriereende, das Ärzte der jungen Tänzerin attestieren, entfaltet sich eine leidenschaftliche Geschichte über die Freude beim Tanzen, die ungeahnte Kräfte freisetzt! Regisseur Cédric Klapisch ("L’auberge espagnole", "Der Wein und der Wind") hat bereits mehrere Dokumentarfilme zum Thema Tanz gedreht.

Es gelingt ihm im Spielfilm, sich auf die Verbindungen zwischen klassischer Balletkunst und zeitgenössischem Tanz zu konzentrieren. Die Einblicke in Ballett- und Trainingswelt sind spannend und dank der Protagonisten Barbeau und Shechter, die in der Tanzwelt zuhause sind, auch glaubwürdig.

Wunderbar, dass Klapisch sich für eindrucksvolle Tanzeinlagen Zeit nimmt, emotionale Zustände über über Bewegungen erzählt! Ein zutiefst menschlicher, ein mitreißender Film.

Die Bewertung auf einen Blick

Fünf von fünf Sternen

Frankreich 2022

Länge: 117 min

Ab: 12 Jahren

Kinostart: 08.09.2022