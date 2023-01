Offiziell heißt dieses ausklappbare Gerät "Gliedermaßstab" oder "Gliedermessstab" – aber wir haben uns an "Zollstock" gewöhnt. Die Maus hat herausgefunden, warum er so heißt.

Das mittelhochdeutsche Wort "Zol" bedeutete: abgeschnittenes Stück Holz. Früher haben Menschen Holzstäbe benutzt, um etwas zu messen. Zum Beispiel, wenn man Stoffe kaufen wollte. Als Maßstab diente der eigene Körper - eine Handbreit, eine Elle oder auch ein Fuß. Dadurch waren die Maßeinheiten aber nicht immer gleich lang.

Im Mittelalter gab es dann Stöcke in der Länge eines Fußes. Die Menschen sagten: Ein Zoll ist der zwölfte Teil eines Fußes. Die Fuß-Stöcke waren deswegen noch einmal in zwölf Zoll-Abschnitte unterteilt. Das war dann sozusagen der erste Zollstock. Ein Zoll war ungefähr so lang wie ein Daumen breit ist oder drei nebeneinander gelegte Gerstenkörner.

Heute ist genau festgelegt, wie lang ein Zoll ist: 2,54 cm. Die Abkürzung für Zoll sind zwei hochgestellte Striche – so wie ein Anführungszeichen.

In den meisten Staaten weltweit wird heue mit Zentimetern und Metern gemessen. In den USA wird Zoll allerdings noch benutzt, unter der Bezeichnung "inch". 12 "inches" ergeben einen "foot" – also Fuß.