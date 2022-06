Rund 20.000 Mal atmen wir pro Tag - aber was genau?

Die Luft ist ein gasförmiger Stoff – und eine Mischung aus vielen kleinen Teilchen. Die sind so winzig, dass wir sie nicht sehen können. Es sind Moleküle. Die wichtigsten Moleküle in der Umgebungsluft sind: Stickstoff und Sauerstoff.

Rund 78 Prozent unserer Atemluft besteht aus Stickstoff. Für die menschliche Atmung ist er nutzlos, aber einige Pflanzenarten können Stickstoffoxide aus der Umgebungsluft als Dünger nutzen.

Für Menschen am wichtigsten ist der Sauerstoff - knapp 21 Prozent beträgt sein Anteil in der Luft, die wir einatmen. Wenn wir die Luft wieder ausatmen, dann sind in dieser ausgeatmeten Luft nur noch rund 17 Prozent Sauerstoff – den Rest hat sich unser Körper genommen, um zu funktionieren.

Und woraus besteht Luft außer Stickstoff und Sauerstoff?

Kohlendioxid zum Beispiel – aber nur wenig – den atmen zum Beispiel wir Menschen aus. Kohlendioxid sind einfach gesagt, die Abgase, die in unserem Körper entstehen, wenn wir unsere Nahrung verbrennen. Kohlendioxid entsteht aber auch bei der Verbrennung von Kohle oder Gas in Kraftwerken oder in der Heizung zuhause. Pflanzen machen - einfach umschrieben - mithilfe von Kohlendioxid über die Photosynthese wieder neuen Sauerstoff.

Außerdem sind in der Luft auch noch kleine Mengen an: Wasserdampf, Staub, Schwefel- und Stickstoffverbindungen, Ozon und Edelgase wie Argon, Helium, Xenonn, ansonsten auch Kohlenmonoxid und Methan.