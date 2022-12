Schwein haben – dazu steht im Lexikon: Man hat Glück, unerwartet und vielleicht auch unverdient.

Die Maus hat herausgefunden, dass das wahrscheinlich aus dem Mittelalter kommt. Früher gab es bei Wettkämpfen einen Trostpreis. Der Schlechteste hat ein Schwein bekommen. Und auch ein paar spöttische Bemerkungen.

Aber das Schwein, dass war ein richtiger Glücksbringer für den Verlierer: Es hatte nämlich einen hohen Wert. Man konnte es essen oder teuer verkaufen, das war leicht verdientes Geld, ohne großen Aufwand.

Es gab früher in den Dörfern auch eine Tradition. Die sogenannte "Antoniusschweine" durften so lange im Dorf herumlaufen, bis sie am 17. Januar geschlachtet wurden und an die Armen verteilt wurden. Das war ein Glückstag für die Menschen, die nichts hatten.

Aber kein Glückstag für die Schweine…