Die Maus hat sich Zahlen des Statistischen Bundesamts angeschaut. Demnach schmeißt jeder von uns in Deutschland pro Tag etwa 1,3kg Müll pro Tag in die Mülltonne. Das ist mehr als in anderen Ländern.

Die Maus hat sich das genauer angeschaut, was da weggeschmissen wird:

Jeden Tag kommt wirft ein Mensch - rechnerisch gesehen - mehr als 400 Gramm Müll in die Restmülltonne. Etwa die gleiche Menge kommt in die gelbe Wertstofftonne, in den Glas- oder Papiercontainer. Der Rest sind dann Bioabfälle, Sperrmüll und sonstige Abfälle. Elektrogeräte sind in den Zahlen noch nicht drin, die kommen noch oben drauf.

In diesem Zahlen ist der Abfall von Unternehmen - also Geschäfte, Fabriken oder Büros - noch nicht mit eingerechnet.

Das Umweltbundesamt hat herausgefunden, dass in Deutschland inzwischen nur noch halb so viel Restmüll anfällt wie vor 35 Jahren. Aber: Die Menge des Mülls insgesamt ist gestiegen, es werden nur viel mehr Wertstoffe wie Glas, Papier oder Plastik getrennt gesammelt. Allerdings enden auch heutzutage noch viele Wertstoffe in der Restmülltonne, obwohl sie da nicht hingehören.