Die Maus hat den Versuch gemacht: Wäscht man die Hände nur mit Wasser, wird der Dreck auf der Haut abgelöst und weggespült. Aber nicht immer. Es gibt auch Dreck, der lässt sich nicht mit Wasser allein abspülen - zum Beispiel Öle und Fette. Das könnt Ihr selbst ausprobieren: Schüttet einmal Wasser und Öl in ein Glas – die beiden Flüssigkeiten verbinden sich nicht.

Damit die Hände also sauber werden, braucht man auch Seife. Wichtiger Inhaltsstoff: Tenside. Tenside bestehen wie alle anderen Stoffe aus vielen winzigen Teilchen, die man Moleküle nennt. Und diese Tensid-Moleküle haben eine wasseranziehende und eine wasserabweisende Seite.

Wenn Ihr Eure Hände mit Seife wascht, dann passiert folgendes: Die wasserabweisende Seite des Tensids greift sich das Fett, die wasseranziehende Seite das Wasser. Tenside verbinden also Wasser und Fett – und durch den Wasserstrom werden dann Fette und Öle von den Händen gewaschen.

Die Seife nimmt also den Dreck an die eine Hand und das Wasser an die andere. Spüli, Waschmittel und Duschgel funktionieren so ähnlich.

Viren zum Beispiel haben eine Hülle, die aus Eiweißen und Fetten besteht. Wascht Ihr Euch die Hände, dann zerstört die Seife diese Hülle, und ohne Hülle lassen sich die Virusreste abspülen. Aber: Man muss sich mindestens 30 Sekunden die Hände einseifen, damit die Seife auch wirken kann.