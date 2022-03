Wie entsteht "Nachleuchten"?

Stand: 10.03.2022, 00:00 Uhr

Hanna, Noah, Luka, Mika, Luis und Erik aus der 4c der Köllerholzschule in Bochum haben eine schwierige Frage: Wenn man in eine Lampe schaut und die Augen schließt, dann sieht man die Lampe irgendwie immer noch. Warum ist das so?

Von Frank Krieger