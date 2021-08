Die Antwort lautet also:

Ganz in der Mitte der Erde ist der Erdkern. Dieses heiße Magma ist 3.000 Grad heiß - und es herrscht ein gewaltiger Druck. Und diese Magma ist in Bewegung. Dadurch kann es passieren, dass die Erdkruste an einzelnen Stellen aufreißt und das heiße Erdgestein entweicht – ein Vulkan entsteht.