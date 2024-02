Die Maus hat sich den Begriff genauer angeschaut - zu Fastnacht hat sie gelesen: "Die Fastnacht war früher ein Vorfrühlings- und Fruchtbarkeitsfest". Weil die Menschen von Aschermittwoch bis Ostern gefastet haben, haben sie vorher nochmal gefeiert. Denn früher gehörte zum Fasten nicht nur der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel – man sollte auch nicht tanzen und singen. Mit "Fastnacht" war urspünglich nur der Vorabend der Fastenzeit gemeint, also der Tag vor Aschermittwoch.

Nun stellt sich die Frage, warum es Weiberfastnacht heißt. "Weib" - wie "weiblich" - ist ein altes Wort für Frau. Ganz früher war Karneval eine reine Männer-Sache. Und auch sonst waren damals kaum Frauen an der Macht.

Die Maus hat herausgefunden, dass die Weiberfastnacht aus Bonn kommen soll:

Vor 200 Jahren haben dort Wäscherinnen das "Alte Damenkomitee" gegründet und beim Karneval einfach mitgemacht. Sie haben sich gegen die Ausbeutung der Frauen zusammengeschlossen. Sie waren sauer auf ihre Männer und haben an dem Tag gestreikt und zusammen gefeiert.

Später haben sie dann auch das Rathaus gestürmt – damit wenigstens an einem Tag die Frauen die Macht übernehmen.

Sogar in Klöstern wurde gefeiert – die Nonnen sollen dann all das gemacht haben, was sie sonst nicht durften: Kaffee und Alkohol trinken, Karten spielen und tanzen.

In manchen Gegenden in Deutschland heißt der Tag heute übrigens auch "Schmutziger Donnerstag" – weil an diesem Tag zum letzten Mal vor Beginn der Fastenzeit geschlachtet wurde und man gerne fettige Dinge gegessen hat.