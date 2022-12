Die Maus hat herausgefunden, dass es doch ein Garten ist. Also zumindest war das die Idee vor über 180 Jahren. Da hat ein Mann namens Friedrich Fröbel den ersten Kindergarten gegründet – am 28. Juni 1840. Er nannte ihn so, weil er wollte, dass man sich dort richtig um kleine Kinder kümmert. So wie das ein Gärtner im Garten mit den Pflanzen tut. Er wolle den Kindern die Möglichkeit geben, sich gut zu entwickeln, wie ein Samenkorn, aus dem mal ein einzigartiger Baum wird.

Im 19. Jahrhundert gingen Kinder zwar schon zur Schule, aber davor gab es für kleine Kinder keinen Ort, an dem man sich wirklich um sie gekümmert hätte, wenn die Eltern keine Zeit hatten. Sie wurden nur verwahrt oder mussten schon arbeiten.

Der erste Kindergarten war Vorbild für viele weitere, Friedrich Fröbel hat auch dafür gesorgt, dass es Kindergärtnerinnen gab, die heute Erzieherinnen und Erzieher genannt werden. Und er hat auch Kugel, Würfel, Walze und Kegel und andere Bauklötze entwickelt, mit denen im Kindergarten gespielt werden. Und er hat sich Lieder und Spiele ausgedacht wie "Häschen in der Grube".