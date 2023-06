Die Antwort lautet also:

Man läuft auf dem Sportplatz linksherum, weil das auch bei den ersten Pferderennen in England so gemacht wurde - die fanden auf befahrenen Landstraßen statt und nicht im Stadion. Und weil in England links gefahren wurde, waren Linkskurven einfach sicherer. Das Links-Laufen sollen die Laufsportler dann vom Pferdesport übernommen haben. Das ist die wahrscheinlichste Erklärung für diese Regel.